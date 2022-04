A legkisebb kifogott harcsa 4 kiló körüli, a legnagyobb 16,6 kilós volt a hétvégén rendezett I. Lehőci Harcsafogó Kupán, a tolnai Alsó-holtág lehőci szakaszán. Mint azt Blaskovits Zoltántól, a rendező Tolnai Dunáért Egyesület elnökétől megtudtuk, a versenyt elsősorban azért hirdették meg, hogy a résztvevők jó hírét vigyék az egyesületnek, és az általa kezelt horgászvíznek. Emellett arra is alkalmas volt, hogy pontos méretadatokat nyerjenek az itt élő nagybajszúakról.



Első alkalommal meghívásos versenyt rendeztek, amelyen hét, kétfős csapat vett részt. Közülük négy páros rendszeresen horgászik az Alsó-holtágon, három duó viszont „idegenlégiós” volt. Péntek késő délutántól vasárnap kora reggelig tartott a verseny. (A kifogott példányokat mérlegelés után kíméletesen visszahelyezték a vízbe.)



Blaskovits Zoltán kiemelte, hogy a szélsőséges időjárás ellenére rendkívül jó hangulatú, abszolút korrekt verseny zajlott. A másfél nap alatt a hét páros összesen 175 kiló harcsát fogott. Szoros volt a verseny, az első három helyezett duó között mindössze két kiló volt a különbség. A rendezők annak is örültek, hogy a végső győztes az „idegenlégiósok” közül került ki, ami bizonyítja, hogy a vizet nem ismerők is képesek eredményesen horgászni a holtágon.



A legjobban szereplő páros, a Lehőc bajnoka cím nyertese a Barna Tamás–Boros András duó (H. S. Catfish Team) lett. Ők 35 kiló harcsát szákoltak másfél nap alatt. Második lett a Bíró Róbert és Tancsa Tamás kettős (Halakkal Suttogók), harmadik a Wimmer Ferenc–Bániczki Béla páros (Tolna Cat). A legnagyobb harcsát kifogó Boros András szerezte meg „Lehőci harcsakirály” címet, a már említett 16,6 kilós példánnyal.



Blaskovits Zoltán szerint ennél jóval nagyobb harcsák is élnek a vízben, amelyek közül többet is megakasztottak a versenyzők, de most nem volt esélyük a hatalmas példányok megszákolására. Az egyesület egyébként azt tervezi, hogy az Alsó-holtágat „nagyharcsás” vízzé alakítja, a halgazdálkodási tervet és a horgászrendet úgy alakították ki, hogy kapitális példányokat is ki tudjanak nevelni. Ami pedig a versenyeket illeti: a hétvégi remekül sikerült harcsafogó kupa tapasztalatai alapján minden bizonnyal lesz folytatás, valószínűleg már idén ősszel.