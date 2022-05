Betegséget terjesztenek 2 órája

Csípnek a szúnyogok, több a veszélyes új faj

Hol van már az az idő, amikor az anyukák azzal vigasztalták gyermeküket egy-egy oltás előtt, hogy ne sírj kicsim, csak egy szúnyogcsípés az egész. Mára a szúnyogok csípése már komoly betegséget is okozhat, ami nem múlik el egyhamar. A szezonjuk sajnos már idén is megkezdődött és új, veszélyes fajok is megjelentek.

Mauthner Ilona Mauthner Ilona

Képünk illusztráció. (Fotó: Shutterstock)

Évről évre egyre több a csípős szúnyog. Ez így igaz, erősítette meg a hírt dr. Vörös Géza mezőgazdasági szakmérnök, aki 2002-ben a veszprémi egyetemen doktori fokozatot szerzett „A globális felmelegedés és klímaingadozás hatása néhány rovarkártevőre, valamint leküzdésük lehetőségei” témában. – Jelenleg a világon kétezer fajta szúnyog van és ebből 55 emberi vért szív, utóbbiak mind nőstények. Szerencsére nem mindegyik van jelen hazánkban – mondta dr. Vörös Géza. – Sajnos évről évre új fajok is „idetalálnak” hozzánk, az eddigi gyötrő szúnyog mellé tavaly felkerült a listára az úgynevezett törpeszúnyogok közül több is. Ezek a trópusi országokban jellemzőek, ahol a meleg és csapadékos időjárásban tobzódhatnak. Az emberben felmerül a kérdés: hogyan kerültek hozzánk a trópusokra jellemző szúnyogok? Ilyenkor látszik, milyen kicsi a világ, mondta a szakember. Amikor szállítják az állatokat teherautókkal egyik kontinensről a másikra, amikor banán vagy más egzotikus gyümölcsök érkeznek, akkor jönnek velük a szúnyogok is. Meghúzódva a csomagolásban, vagy egyszerűen csak az állatok, növények felületén. A törpeszúnyogok azok, melyek terjesztik az úgynevezett szívférgességet, melyek elsősorban kutyákra veszélyes, azonban mi emberek is megfertőződhetünk. A kisgyerekek kiszolgáltatottabbak a csípőszúnyogok támadásával szemben (Fotó: Mártonfai Dénes) A másik újdonság hazánkban az úgynevezett ázsiai tigrisszúnyog. Ez nagyobb méretű, hasonlít a „hagyományos” szúnyogokhoz, de fekete-fehér csíkok vannak rajta, innen az elnevezése. Lázzal járó vírusos betegségeket terjeszt. Influenzaszerűek a tünetek, csak lassan gyógyul a beteg, és komolyabb szövődmények is lehetnek. Dr. Vörös Géza elmondta, jelenleg három faj áll a tudósok fókuszában. Annyira újak, hogy még rögzült magyar elnevezésük sincs: a zebraszúnyog, az ázsiai bozótszúnyog és a koreai szúnyog. Mindhárom fajt az ember hurcolta be Európába, komoly trópusi betegségeket képesek terjeszteni, és félő, hogy a klímaváltozás következményeként megvetik lábukat a Kárpát-medencében. Tigrisszúnyogként ismeri a hazai közvélemény a szakértő által zebraszúnyogként említett fajt. Olyan betegségek terjesztője, mint a nyugat-nílusi vírus, sárgalázvírus, vagy a nemrég nagy pánikot keltő Zika-vírus. Aggodalomra az ázsiai bozótszúnyog ad okot, mert már stabil populációt hozott létre Magyarországon. A katasztrófavédelmi igazgatóság honlapján tette közzé, hogy április 25-én megkezdődött a központi szúnyoggyérítés, amelyet idén is a katasztrófavédelem koordinál. Tolna megyében még nem kezdődött el az irtás, az új időpontokat, védekezési területet hétfőnként teszik közzé.

