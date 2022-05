Megyénk erdőkben, tavakban igen gazdag, rengeteg csodálatos kirándulóhely közül válogathatunk, ha a természetben szeretnénk kikapcsolódni. Az elmúlt évtizedekben az egyre enyhébb telek következtében nem voltak tartós, mínusz tíz fok alatti fagyok, ez pedig azt eredményezte, hogy csak a talaj felső szintje volt fagyos. A mélyebb rétegekben telelő rovarok és lárvák nem pusztultak el. Ennek köszönhetően a kullancsok száma jelentősen megnövekedett.

A pókszabásúak osztályába tartozó ízeltlábú főként az emlősök vérszívója. Magyarországon mintegy két tucat faj található meg. A kullancsok által terjesztett betegségek mind az emberekre, mind az állatokra veszélyt jelentenek. Azt fontos tudni, hogy nem maga a kullancs okozza a betegséget, hanem a bélrendszerében élő baktériumok, vírusok, melyek a vérszívás során jutnak be a szervezetbe – mondta lapunknak dr. Borus István állatorvos.

A legismertebb és leggyakoribb betegségek a Lyme-kór és a babézia. Mindkettő egyre gyakrabban előfordul. A Lyme-kórt egy baktérium okozza, míg a babéziát egy parazita, amely megtámadja a vér vörösvértestjeit, és szétrobbantja azokat, ezért ha nem fordulunk időben állatorvoshoz, az az állat életébe is kerülhet – tette hozzá a szakember. A Lyme-kór ellen kérhetünk védőoltást kisállatunk számára, de a babéziózissal már nem ennyire egyszerű a helyzet. A babézia tünetei közé tartozik a levertség, az étvágytalanság és a magas láz, ami a kullancscsípés után néhány napon belül jelentkezik.

Gazsó Rita kutyatulajdonos elmondta, pár napja arra lettek figyelmesek, hogy szibériai husky kutyájuk bágyadt és nem eszik. Először nem gondolták, hogy nagy lehet a baj, de másnap elvitték állatorvoshoz, aki megállapította, hogy bizony fertőzött kullancs csípte meg az ebet. Azonnal imizol-injekciót adott neki, jelenleg ugyanis ez az egyetlen ismert ellenszere a betegségnek.

– Kutyusunk állapota két nap alatt nem sokat javult, de szerencsére nem is romlott. A láza már nem olyan magas, bízunk a teljes felépülésében – tette hozzá az eb gazdája. Fontos tudni, hogy az injekció nem védőoltás, a kutya védettséget nem kap, vagyis az újrafertőzés esélye továbbra is fennáll.

Nekünk, embereknek is komolyan kell vennünk a kullancsokat. Ha a természetbe indulunk, mindig fújjuk be magunkat kullancsriasztóval, és egy-két óránként ellenőrizzük magunkat, valamint újra és újra fújjunk magunkra a készítményből. Mindig legyen nálunk kullancskiszedő. Túra után mindig ellenőrizzük magunkat otthon is, gyermekeinket is alaposan vizsgáljuk meg, különösen a testhajlatokat. Ha bármilyen tünetet vagy eltérést tapasztalunk a csípés helyén, forduljunk orvoshoz.

Nyakörv, tabletta vagy csepp

Ma már nagyon sok különféle vegyi vagy mechanikus eszköz, csepp, nyakörv, tabletta és ultrahangos kullancsriasztó elérhető a piacon, hogy távol tartsuk a kullancsokat. Ha esetleg nem tudunk választani, kérjük az állatorvos tanácsát, segítségét. Fodor Viktória kutyatulajdonos rendszeresen, négyhetente jár Diego nevű whippet kutyusával az állatorvoshoz, hogy ott megkapja a szükséges cseppeket. A készítményt a kutya nyakán néhány pontra, a szőr tövébe kell cseppenteni, így az beszívódik a kutya bőrébe, bekerül a véráramba, és az eb vére nem lesz kecsegtető a vérszívók számára.