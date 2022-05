Alig másfél hónap múlva megkezdődik a nyári szünet az iskolásoknak. Ha a szülők jó áron, minőségi vakációs lehetőséget szeretnénk találni gyermekük számára, érdemes minél előbb lefoglalni a táborokat. A kínálat most elképesztően széles, a klasszikus sportos, idegen nyelvi, kézműves vagy lovas témák mellett egyre több a különleges kikapcsolódási lehetőség – mondta Tóth Béla. A Táborfigyelő portál vezetője jelezte, a családok közel hatszáz turnusból választhatnak, amire szükség is van, ugyanis idén jóval többen foglalnak tábort, mint korábban.

– A szervezők igyekeznek minden igényt kielégíteni, így a tábor helyszínében és tematikájában is próbálnak olykor extrém újdonságot felmutatni – mondta el a Táborfigyelő vezetője. Akad olyan, ahol Robin Hood-ként élhetnek a táborlakók. Itt nemcsak a program különleges, de a táborhelyszín is, a táborozók ugyanis a tolvajok fejedelméhez és csapatához hasonlóan fákon laknak.

„A 3D-konstruktőrök táborában a gyerekek kitanulják a háromdimenziós modellezést, szkennelést, nyomtatást, anyagismeretet, tervezést, mechanikát és gépkezelést. Itt a résztvevők olyan világszínvonalú technológiai tudással gazdagodhatnak, ami jelenleg az egyik legkeresettebb a földtekén.”

Egy katonai táborban klasszikus egyhetes és egy hónapos turnusokat is indítanak, ahol a jelentkezők elméleti és gyakorlati kiképzést is kapnak. Egy másik helyen a gyerekek megtanulhatják a focit és a golfot ötvöző footgolfot, emellett részt vehetnek olasz és angol nyelven történő portréalkotó művészeti táborban, tanulhatnak videókészítést, megismerkedhetnek a mesterséges intelligencia lehetőségeivel, de akár gyermek-kutya kommunikációs tanfolyamra is jelentkezhetnek.

A kisebb balesetekre is gondolni kell

A táborozáskor elengedhetetlen egy kisebb egészségügyi, elsősegélycsomag összeállítása. Ennek része legyen a láz- és fájdalomcsillapító, a hőmérő, a görcsoldó, a hasmenés vagy székrekedés kezelésére szolgáló készítmény. Jó, ha van a gyereknél B6-vitamin is a hányinger csillapítására.

Ezekhez jönnek még a sebellátásra használatos kötszerek, a steril mull-lapok, a sebfertőtlenítő oldat és a gumikesztyű. Nem feltétlenül kell egy táskára való ezekből, ugyanis a táborokban megtalálhatóak a szükséges gyógyszerek és kötszerek, a legfontosabbak azonban legyenek ott a gyereknél. Ha a gyermek rendszeresen bármilyen jellegű gyógyszert szed, akkor ezt meg kell beszélni a táborszervezővel.

Ismét lelkes fiatalokat vár a nyári designtábor

A Kék Bolygó Alapítvány és a Hello Wood Junior 2022-ben is megszervezi a tavaly elindult ingyenes Hello Planet startup design­tábort, amelyre 15–18 év közötti fiatalok jelentkezését várják. Az augusztus 7. és 12. között a Tolna megyei Izményben megrendezett táboron 50 lelkes középiskolás vehet részt, akik érdeklődnek fenntarthatósági témák, a design vagy a startupok világa iránt.

Az első Hello Planet sikere után a Kék Bolygó Alapítvány és a Hello Wood Junior ismét olyan egyhetes, ottalvós tábort hirdet, amelyen a részt vevő fiataloknak lehetősége lesz saját startupot indítani és az ötletfejlesztő design workshopokon alkotni.

Pályázni a jelentkezési lap kitöltésével és egy fenntarthatósági vagy környezetvédelmi ügyet népszerűsítő pólótervvel lehet. A határidő május 22. éjfél, a limitált számú hely miatt érdemes minél előbb jelentkezni. A pályázatról további információk és a pályázáshoz szükséges jelentkezési lap elérhető a Hello Wood oldalán.