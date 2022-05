A Gringo Bar gyors sikertörténete nem valami jól megtervezett stratégián alapul. A faddi testvérpár, Herczig Gábor és Buzás Brigitta – mindössze három évvel ezelőtt – ugyanis komolyabb előképzettség nélkül, tulajdonképpen hobbiként kóstolt bele a streetfood („utcakaja”) világába. Azt persze nagyon is tudták, hogy mit és hogyan szeretnének kínálni a vendégeiknek. Azt viszont talán nem sejtették, hogy ennyire kapós lesz a portékájuk. Úgy gondolták, hogy foodtruckjukkal elmennek évente egy-két fesztiválra, és ez elég is lesz. Csakhogy már az első nagyobb kitelepülésnél, a 2019-es szekszárdi pünkösdi fesztiválon egész évre megtelt a naptárjuk az ország különböző pontjain tartott nagyrendezvényekre szóló meghívással.

A szabadidős tevékenységből így gyorsan hivatás lett, amit máig, a rengeteg munka ellenére is olyan élvezettel végeznek, mintha megmaradt volna hobbinak. A (siker)történetben azonban hamarosan újabb, nem tervezett fordulat következett: a Covid-járvány. Abbahagyni nem akarták, ezért azt találták ki, hogy rendezvények helyett a mozgókonyhás lakókocsit Faddon, a család háza előtt parkolják le. Néhány hónap múlva kiderült, hogy a Gringo Bar szolgáltatásaira nemcsak a fesztivál-pillanatokban, hanem a szürke hétköznapokon is nagy a kereslet.

Jelenleg öt településre szállítanak kiváló minőségű „gyors­kaját”, hamburgereket, lepényeket, frissensülteket, tésztákat, köztük a specialitásaikat, mint a legnagyobb népszerűségnek örvendő, különleges ízvilágú, saját készítésű gírosztálat, vagy a pulled pork hamburgert. A faddi „bázison” a hét öt napján tartanak nyitva. Nem túl piszkos munkásruhában és öltönyben is be lehet térni hozzájuk enni és inni, mindenkinek egyformán örülnek. A helybéliek mellett rendszeresen visszatérő vendégeik vannak Paksról, Kalocsáról, Bajáról, de még Siófokról is. A most induló fesztiválszezonban pedig szerte az országban megint feltűnik majd a Gringo Bar foodtruckja.

A recept marad

A streetfood egyre népszerűbb idehaza is. De vajon mitől lesz a közkedveltek között az egyik legnépszerűbb valaki? A testvérpár szerint az ő vonzerejük a magas minőség (prémium alapanyagokból), a gyorsaság és a látvány. Ők nem „bújnak el” a kocsiban, éppen ellenkezőleg, az ételkészítés minden mozzanata a vendégek szeme előtt zajlik. Nem utolsó dolog a jó hangulat sem, a humor, a vagányság, a kedvesség és az őszinte mosoly. Ezek a legfontosabb összetevői a Gringo Bar imázsreceptjének, amin semmiképp nem szeretnének változtatni a jövőben sem.