Süli János országgyűlési képviselő Paks város napján a halászléfőző verseny zsűrijében, többek között Szabó Péter polgármesterrel együtt bírálta a halleveket. Közösségi oldalán a miniszter megosztotta követőivel a jó halászlé titkát. „Persze rögtön eszembe jutott egy barátom, aki azt állítja: a magyaros halászléhez legalább háromféle hal kell: a ponty és a harcsa mellé a Dunánál süllő, a Tiszánál kecsege, a Balatonon fogas, de jó ízt ad a törpeharcsa is. 🐟És persze keszeg, kárász, dévér, netán garda. Aztán öreghagyma, no, meg nagyon jó paprika. Például kalocsai.” A posztból még egy örök igazságra is fény derült, miszerint a benevezett halászlevek közül az nyert, amelyik a legjobban ízlett. Hát, végül is ez a lényeg!

Budavári Fülöp, a szekszárdi származású műsorvezető-modell és a divat elválaszthatatlanok. Ezért is kérték fel a szervezők, hogy legyen a házigazdája tegnap a Fashion Diffusion Hungary eseményének, amelyet Fülöp egy „nagy arany diszkógömbnek” öltözve vezényelt le.

Potápi Árpád János erdélyi útján – amely során Novák Katalin köztársasági elnök kíséretében járt Gyulafehérváron, ahol felavatták Bethlen Gábor szobrát – nem mulasztott el gratulálni Antal Árpádnak, Sepsiszentgyörgy polgármesterének, amiért a város futballcsapata, a Sepsi OSK nagyszerű győzelmet aratott a román kupa bukaresti döntőjében.

Forrás: FB/Potápi Árpád János

Közösségi oldalán adta hírül az Atomerőmű KSC Szekszárd, hogy két válogatott játékosa, Studer Ágnes és Mányoki Réka hazaérkezett Portugáliból, ahol a nemzeti csapatunk három meccset is játszott a házigazdákkal. A mieink két győzelemmel és egy vereséggel zárták a túrát, amelyen a követőket egy vidám szelfivel megörvendeztető szekszárdi kosaras lányok két-két mérkőzésen kaptak lehetőséget Székely Norbert vezetőedzőtől.

Forrás: FB/KSC Szekszárd

Nyakunkon a nyár, ideje egy-két új fürdőrucival felfrissíteni ruhatárunkat. Nos, a bonyhádi származású műsorvezető, Köllő Babett közösségi oldalán mutatta meg, neki milyen szettet sikerült beszereznie. A párduc (leopárd?) mintás egyberészes modellben a zöld pázsiton lengén elnyúló celeb választásáért nem csak a világhálón őt követő férfiak, de kiskutyája is hálás.