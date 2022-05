Szekszárdon a Prométheusz Parkban színpadot állítottak, vidámparkot telepítettek, volt gyermekjátszó, arcfestés, kirakodóvásár. A Magyar Honvédség a Toborzóirodájánál várta az érdeklődőket, a Magyar Vöröskereszt az Egészségsátránál, és volt sakk szimultán sátor is.

Szombaton a hobbi és keverékkutya-szépségverseny, a Cosplay Marvel Szuperhősök és a koncertek voltak terítéken. Sokak örömére fellépett a Csurgó- és a Bravo Zenekar is. Vasárnap, május elsején az Ifjúsági Fúvószenekar ébresztette a városlakókat reggel nyolc órakor. Később már a Fabula Bábszínház szórakoztatta a gyerekeket, akik közül nem egy színes arcfestést viselt. A hagyományőrző vásári bábjáték, a Vitéz László és az ördögök a szülőket is nevetésre késztette. A történet szerint a méltán világhírű magyar népi hős, Vitéz László megküzdött a gonosszal, és mint gyermekkorunkban, most is győzött.