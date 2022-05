– Kizárólag blues zenéket játszunk, elsősorban Jimmy Hendrix, B. B. King és Stevie Ray Vaughan dalait adjuk elő. A stílus, a blues kapcsán küldetéstudatot érzünk. Szeretnénk, ha a fiatalabb korosztály tagjai is megismernék például az imént említett Stevie Ray Vaughan-t, aki szerintem Jimmy Hendrix-hez hasonlóan elképesztő gitáros volt. De, hogy magyar példát említsek, ugyanilyen jó volna, ha a fiatalok tudnák ki volt az a Radics Béla, akit a magyar gitárkirály jelzővel illetnek – fogalmazott Takács Zoltán. Szeretnénk, ha többen ismernék a magyar rockzene legendás alakjának elfeledett, Lazítás című számát, melyet kevesen játszanak, s melyben óriási erő lakozik – fűzte hozzá.

– A Rozé Blues című dal, melynek videoklipjét forgatjuk, az első saját szerzeményünk. A szöveget Végh Lajos, Paks rendőrkapitánya írta, a zenét pedig én szereztem. A szám ötlete egy fröccsözés alkalmával született meg bennünk. Kifejezetten szekszárdi zenekarként szerettük volna a város és a bor a kapcsolatát erősíteni. Ebben a szellemben született a Rozé Blues, melyről reményeink szerint mindenkinek a szekszárdi bor jut majd az eszébe. A szám szövegét a – bordalokat előadó – Muslinca férfikar tagjai is tanulják már, a dalt velük közösen fogjuk előadni a közelgő Pünkösdi Hal- és Vadünnep alkalmával – árulta el az együttes alapító tagja.

– Többnyire egyébként pub-okban szoktunk játszani, a legutóbb az egyik helyi kocsmában léptünk fel telt ház előtt, mely minket is meglepett. Egyébiránt is az élő fellépések állnak hozzánk közel. Felléptünk már emellett többek között a tavalyi szüreti napokon és a Szekszárdi Adventen is. Kifejezetten célunk, hogy minél több fesztiválra jussunk el, nemcsak Tolna megyében, de az egész országban – tudatta.

Takács Zoltán zárásként köszönetét fejezte ki az együttes nevében a Bodri Pincészetnek, mely nélkül nem jöhetett volna létre a klip.