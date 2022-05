Az első és legfontosabb, amit ki kell emelni, ha szoláriumozásról és napozásról van szó, a kulcsszó a mértékletesség. Ugyanis egyik tevékenység sem tesz jót a bőrnek hosszú távon.

– Érdemes minimális mennyiségű időt tölteni a szoláriumban és a napon egyaránt, ugyanis az UV-sugárzás mindkét esetben erősen károsító hatású. Ha valaki nagyon fehér bőrű vagy fényérzékeny, tehát nem igazán bírja a napozást, annak érdemes már tavasszal elkezdeni szedni a D-vitamint, ezzel ugyanis felkészítjük a bőrünket a napsugárzásra. A D-vitaminnal tulajdonképpen ugyanazt érjük el, mint a szoláriummal, azt leszámítva, hogy nem barnulunk – mondta el Varga Virág Violetta.

Természetesen szolárium használatával is felkészíthetjük a bőrünket, azonban nagyon fontos, hogy fokozatosan és mértékkel használjuk. – Nem szabad egyből hosszabb időt tölteni a szoláriumban, tehát nem ajánlatos tíz-húsz percre már első alkalommal befeküdni, és aztán naponta ezt megismételni. A kulcs a mértékletesség, először heti egy alkalommal három percet használjuk csak, majd nyilván növelhetjük a bent töltött időt és a gyakoriságot is. Persze ebben az esetben is használni kell bőrvédő krémeket, azonban ez nem ugyanaz mint a fényvédő krémek, amiket napozáshoz használnak.

A tavaszi napsugárzás is erős UV-sugarakat bocsát ki, sokszor erősebb, mint a nyári sugárzás, ezért nagyon fontos, hogy ne csak napozáshoz kenjük be magunkat naptejjel, hanem a napi rutinba vezessük be a hidratálás után a fényvédő krémek használatát is. A kozmetikus mester kiemelte, hogy az arcunkra is használjunk napvédő krémet, elengedhetetlen, hogy megfelelő faktorszámú termékkel védjük a sugárzás elől. Érdemes kifejezetten az arcra kifejlesztett készítményeket vásárolni, mivel az arcbőrünk sokkal jobban ki van téve a külső környezeti hatásoknak.

– Az arcra való fényvédőt ne csak a reggeli arcápoló rutin alkalmával használjuk, érdemes naponta többször felkenni, ha olyan helyen vagyunk, ahol többet éri a sugárzás, nem csak az effektív napozást értve ezalatt. A legjobb, ha délelőtt tíz órától délután három óráig nem napozunk, ugyanis ilyenkor fejti ki a legkárosabb hatását a sugárzás. Az öregedési folyamatokat sokkal jobban beindítja, hamarabb ráncosodik a bőrünk és erősen pigmentáltá válhat tőle. A magas faktorszám nem azt jelenti, hogy valaki nem tud majd lebarnulni, éppen ellenkezőleg, minél magasabb a faktorszám, annál több időt tud tölteni valaki a napon.

A fényvédő hatóanyagait is érdemes szem előtt tartani, ugyanis a fizikai fényvédőkben titán-dioxid és cink-oxid található, melyek erőteljesebb védelmet nyújtanak, azonban sokszor gyulladáskeltő hatásúak is lehetnek. Varga Virág azoknak ajánlja az ilyen hatóanyag-tartalmú kozmetikumokat, akik nagyon erőteljesen fényérzékenyek. Természetes fényvédő például a paradicsom, ugyanis a benne lévő hatóanyag a likopin, megvédi a bőrt a káros sugárzástól. Ilyen még a szezám-, a levendula- és az avokádóolaj is, amelyek ha egy adott kozmetikumban megtalálhatóak, akkor az nagyon előnyös lesz a bőr számára.