– A vállalkozás ötlete onnan jött, hogy korábban a piactéren egy idős házaspár lángossütőjében dolgoztam, amit nagyon megszerettem – mesélte Hurtonyné Fodor Ilona. – Amikor ők 2018-ban nyugdíjba mentek, a férjemmel, Tamással közösen, családi segítséggel önálló üzletet indítottunk. Egy évig, a főállásunk mellett, ezt a vásártéri büfét vittük, amely azóta is működik és ahol kéthetente egyszer tartottunk nyitva. Vásárlóink javaslatára 2019 őszén nyitottuk meg a csaknem minden nap üzemelő Sajti-Pajtit és szájhagyomány útján gyorsan megismertek bennünket.

Pedig nincs különleges ételválaszték: a sima mellett tejfölös, sajtos-tejfölös, sajtkrémes-lilahagymás és a magyaros, Pajti lángos szerepel a repertoárjukon. Extraként kérhető még bármelyikre pirított hagyma vagy lila hagyma. Emellett nyáron üdítőt, télen pedig teát kínálnak.

Az aprócska bódé körül 10–15 nagyméretű asztal található, de néha még ez is kevés, van, amikor sorban állnak a helyekért – mondta Ilona. A családi vállalkozásban működő büfében hárman dolgoznak, a feleség és férj mellett a lányuk is.

Megtudtuk, meglehetősen korán, reggel 6-kor nyitnak, így az is útba ejtheti őket, aki a munkából érkezik, és az is, aki épp oda tart. Ebédszünetben vagy hétvégén a lakótelepről is sokan jönnek ide szinte minden nap.

A finom ízek, barátságos kiszolgálás és kedvező árak mellett ismertségüket az is növeli, hogy egyedülálló módon nyáron, péntek esténként úgynevezett lángos-esteket szerveznek Gáti László szekszárdi tánczenész-zongorista vagy a Hangszerelem Zenestúdió tagjainak közreműködésével. Ilyenkor nagyon jó a hangulat, vendégeik 18 és 22 óra között élő zene mellett falatozhatnak, sőt sokan táncra is perdülnek – tudtuk meg. Így nem csoda, ha egyre kedveltebb a hely.

Céljuk, hogy vendégeik visszatérjenek hozzájuk, ezért azt vallják: csak olyasmit adnak ki a kezükből, amit maguk is megennének.



A legjobbak

Portálunk Törzshely játékában, a megyeszékhely kategóriában a szekszárdi Sajti-Pajti Büfé lett a legsikeresebb hely. Megtudtuk, a legnépszerűbb lángosuk a sajtos-tejfölös. Mi a Pajtit kóstoltuk, amelyen a sajtkrém mellett lángolt kolbász, pritamin- és erőspaprika, lilahagyma található. Bizony pazar, beleértve a lángostésztát is, amely a nagykönyvben megírtak szerint kívül ropogós, belül könnyű, ruganyos és cseppet sem zsíros. Bár a receptet nem tudtuk meg, Ilona szerint a jó lángos titka abban rejlik, hogy mindig frissen készült tésztából kell sütni.