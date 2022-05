– Milyen érzésekkel álltál közönség elé a Művészetek Házában?

– Természetesen nagyon izgatott voltam. A Művészetek Háza Szekszárd egyik legszebb helye. Korábban énekeltem már itt kórussal, viszont most a lányokkal színpadra állni egész más volt. Nagyon jó érzés Szekszárdon, szekszárdiaknak énekelni.

– Milyen dalokat adtatok elő?

– Ez volt az első fellépésünk, amelyen még az X-Faktorban énekelt dalok közül adtunk elő párat. Rettentő nosztalgikus élmény volt, nagyon szeretjük ezeket a számokat együtt énekelni.

– Láthatunk, hallhatunk benneteket még Tolna megyében a közeljövőben?

– Igen, nem is olyan soká. A következő fellépésünk június 11-én Szálkán lesz, a Lajvér Pikniken. Ez is különleges lesz számomra, hiszen több nyarat is dolgoztam itt, nem mellesleg ez volt a helyszíne a X-Faktor mentorházának is, szóval duplán különleges érzésekkel állok majd színpadra ott.

A The Harmonies lánycsapat a szekszárdi Művészetek Házában. Középen Száraz Hanna (Beküldött fotó)

– Találkozhatunk-e veletek valamelyik nyári fesztiválon?

– Egyelőre kicsiben gondolkodunk, egy fesztivál talán még nagy falat lenne... Ám ki tudja, a jövőben még akár ez is elképzelhető.

– Készül-e újabb saját dal és hozzá videoklip?

– Folyamatosan dolgozunk új projekteken. Hamarosan megjelenik majd egy feldolgozás az első dalunkból, de erről most többet nem árulhatok el.

– Ha jól tudom, a karrier miatt halasztottál az egyetemen. Mivel foglalkozol az éneklés mellett?

– Igen, nekem ez az évem passzív az egyetemen. A szekszárdiak januárban még A Kávé Házában találkozhattak velem, ott dolgoztam. Azóta az életem vett egy 180 fokos fordulatot, február végén felköltöztem Budapestre. A fővárosban is a vendéglátásban helyezkedtem el, egy belvárosi étteremben kezdtem el dolgozni még márciusban. Nagy szenvedélyem a vendéglátás, ám most a legfontosabb a zenélés.

A tehetségkutatóban a The Harmonies lánycsapattal befutó Száraz Hanna szólóban is bizonyítja tehetségét: legközelebb május 6-án este, a Hello Budában hallhatjuk énekelni.