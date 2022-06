A megyeszékhely egykori híres festőjének, Szabó Dezsőnek volt egy eltitkolt fia. Dédunokái, Markus, az informatikus és Thomas, a gépész-tervező Ausztriában élnek, s most, a negyvenes éveiket taposva látogattak el első ízben Szekszárdra. Családi beszélgetésekben néha feljött a dédpapa neve, őrzik is egy fiatalkori önarcképét, de más kapcsolatuk nem volt az itteniekkel, apjuknak se, nagyapjuknak se. Nem is sejtették, hogy jeles elődjükről még utcát is elneveztek.

Szabó Dezső szüleinél házvezetőnő volt az 1910-es évek elején a szemrevaló Schmidt Mária. A fiatalok szorosabb kapcsolatba kerültek. Amikor a szülők megtudták, hogy a lány állapotos, egy tisztes apanázzsal, egy bizonyos összeggel útjára bocsátották. Messzire ment: Ausztriában szülte meg a fiát, Franzot. Többé itt nem hallott róla senki. A festő később megházasodott, de gyermeke abból a párkapcsolatból nem született.

Telt-múlt az idő, és két generációval később a távolságot áthidalta az internet. Rühl Gizella, a Tolna megyei művészeti élet egyik legismertebb mentora sok anyagot tett közzé Szabó Dezsőről. Munkásságáról könyv látott napvilágot, élete és festményei felkerültek a TolnaArt művészeti portálra, és tizenegy éve működik már a nevét viselő művészeti ösztöndíjrendszer. Mindezek a világhálón is hozzáférhető hírek felkeltették az ausztriai leszármazottak érdeklődését, és pünkösdkor Magyarországra jöttek. Nemcsak a két dédunoka, hanem egy ükunoka is, az egyetemista Lukas.

Rühl Gizella hozta össze a találkozót. Megnézték Szekszárdon a festő emlékét idéző helyeket: oltárképét az evangélikus templomban, festményeit a múzeumban, a gimnáziumot, amelybe járt, két emléktábláját és a sírját. Csatlakozott hozzájuk Szabó Dezső nővérének unokája, Genczler Józsefné is, aki Bonyhádon él a férjével. A messziről jött vendégek nagyon örültek, hogy olyasvalakivel is találkozhattak, aki még személyesen ismerte az 1971-ben elhunyt művészt.

Generációk

Szabó Dezső 1888-tól 1971-ig élt. Szerelmi viszonyba keveredett szülei házvezetőnőjével, Schmidt Máriával. Házasságról szó sem lehetett, kifizették a lányt és elbocsátották. Úgy hozta az élet, hogy Ausztriában szülte meg Franz nevű fiát, akinek aztán egy fia, Franz, és egy lánya, Elfride született. Franz két fia, Markus és Thomas látogatott most el Szekszárdra, a festő dédpapa nyomdokait követve. Velük jött Markus fia, Lukas is, aki már a következő generáció képviselője, vagyis Szabó Dezső ükunokája. Megnézték az itt látható festményeit, és elmentek a sírjához is.