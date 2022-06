Miután a gyermeknapi műsor a viharos időjárás miatt nem úgy sikerült egy hete, ahogy tervezték, most megpróbálták azt bepótolni, mondta Ócsai Krisztina, a Bátaszékért Marketing Kft munkatársa, a rendezvény szervezője. Az időjárás miatt kicsit most is izgulni kellett, hiszen az elmúlt napokban rendre megérkezett a vihar a délutáni órákban, szombaton viszont ragyogó napsütés várta az érdeklődőket 14 órától egészen estig.

A Bátaszéki Ifjúsági Fúvószenekar alapozta meg a jókedvet, majd a Grimask bábszínház interaktív előadása következett, majd a Best Street Team mutatta be a produkcióját. Nagy sikere volt a Csiga-Biga Alapítvány által szervezett terápiás kutyák bemutatójának is, a gyerekek testközelből tapasztalhatták meg a kutyusok ügyességét, okosságát, segítőkészségét. Kovács Gábor zenész hulladékokból készített hangszereket, ez a produkció is felkeltette a gyerekek érdeklődését, a papírból, műanyagból – az üres ásványvizes palackból – készített hangszerek valóban megszólaltak.

Fotó: Ócsai Krisztina

A felnőttek, nagyobb gyerekek pedig zsibvásáron értékesítették a kinőtt ruháikat, cipőiket, illetve a megunt játékokat. Ingyenes ugrálóvár, kézműves foglalkozás tette még színesebbé a gyermekeknek szánt délutánt. Este kilenc órától pedig a felnőtteket várták a művelődési házban, ahol retro partyt szerveztek.