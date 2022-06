A mondás igazságát nehéz lenne vitatni. A vándorlók eddigi öt éve csupa olyasmiről szólt, amiért érdemes élni: összetartó baráti társaságba tartozni, új, értékes dolgokat megismerni és létrehozni. Segíteni egymást a bajban, intrikák helyett elfogadni mindenkit olyannak, amilyen. Olykor kényeztetni a testet és a lelket, megadni a módját az önfeledt szórakozásnak is.

Ami azt illeti, az ötéves jubileum a módja is megadatott. A szombaton, a Lovardában rendezett eseményt egy szerényebb lakodalomként is el lehet képzelni. Fél éve tartó szervezés, közel százötven résztvevő, üdvözlőital, ültetőkártya, háromórás műsor, vacsora, pezsgő, eper, hétféle torta, zene és tánc. (Miegymás.)

A részletekről vázlatosan: Pilisi István műsorvezető a szeretet, barátság, tolerancia hármas jelszó jegyében működő baráti körről szóló tájékoztatója után filmvetítés következett a 2017-ben alakult civil szervezet rendkívül mozgalmas öt évéről. Ezután Zsinka „Nagy Fehér” János, a vezető osztotta meg gondolatait a vándorlók köréről, majd köszöntötte a szervezet sikeres működéséért a legtöbbet tett tagokat.

Szerényebb lakodalomként is felfogható a baráti kör szombati ünnepsége (Fotó: Kiss A.)

Berta Zoltán alpolgármester méltatta a már ötévesen is „nagyra nőtt”, remek, összetartó közösséget, majd Vajda Tibor köszöntötte a vándorlókat. A kulturális blokkban közreműködött a baráti kör két tagja, Schmidt Árpád és Strich Istvánné verssel. Fellépett a szekszárdi énekes, Kovács Gergő, a Tolnai Ifjúsági Fúvószenekar néhány zenésze kamaradarabokkal. Két kunszentmiklósi nótaénekes, Gál Tamás és Gál János is műsort adott, citerán Pete János kísért.

Zsinka János sokadszor is köszönetet mondott az ünnepség támogatóinak, a fellépőknek és mindazoknak, akik a baráti kört az elmúlt években segítették. Köszöntötték őt is: a szekszárdi magyar nóta klub vezetője, illetve a vándorlók nevében Szentes Nándor és Rühl Gizella, akik egy különleges vándorbottal is megajándékozták Zsinka Jánost. Végül Tausz János zenéjére elkezdődött a mulatság.