A Lórántffy Zsuzsanna Református Szeretetotthon adott helyet annak a rendezvénynek, melynek témája a foglalkoztatás a zene és a tánc erejével volt. A színvonalas bemutatót Bartók Ildikó tartotta, aki Sopronból érkezett, zene­geragógus, szeniorörömtáncplusz-oktató. A résztvevő mentálhigiénés, terápiás munkatársak az ország minden szegletéből érkeztek, nagy élménnyel gazdagodtak, feltöltődtek.

– Hivatásomnak érzem, hogy segítsek az idős korosztálynak az életet úgy élni, hogy az méltósággal teli legyen. Ezért nagy boldogság számomra, amikor a foglalkozások után látom a felszabadultságot, az életerőt. A demenciával élő szemében meglátni az örömöt és fényességet – mondta Bartók Ildikó. A Memória Melódia foglalkozás egyik fő eleme a tánc. Olyan tánc, mely azoknak is adatott, akik ülve tudják a tánc élményét megtapasztalni, ülőtáncnak nevezik.

Németországban kidolgoztak egy módszert tudományos kutatásokra alapozva, melyben a cél a zenét és formáit a leghatékonyabban alkalmazni az idősek életminőségének javításában. A legújabb elemzések szerint az Alzheimer-kór és a demencia elleni küzdelemben is a legnagyobb fegyver a zene, és annak aktív megélése. A muzsika aktív megélése az ülőtánc is. Ezek azért annyira nagyszerűek, mert bárki részt vehet benne.

Tánc közben fokozódik a szívműködés és a keringés, javul a légzés, felgyorsul az általános anyagcsere, az egyensúly­érzék, az izomzat és az ízületek erősödnek. Az ülőtáncokat szakemberek készítik, és így ez a fajta mozgás is kifejti hatását. Nemcsak a testre hat jótékonyan, hanem vidámságot jelent a léleknek, az agynak pedig tréninget. A rendezvényt Glückné Bartos Eszter és Iván Attiláné, a Tolna megyei szeniorörömtánc-oktatók szervezték. A decsi otthon lakói is nagyon jól érezték magukat, mondta Pappné Szakács Csilla intézményvezető.

A szeniorörömtánc plusz módszer bevezetésével Magyarországon lehetőség nyílik – függetlenül a mentális és fizikai állapottól – a bentlakásos idősotthonok lakóinak, a demenciával élő nappali ellátásában részesülőknek, idősklubok, nyugdíjasklubok tagjainak a hétköznapjait színesebbé tenni. A megyében tartott alkalmak a sima szeniorörömtánc része, nem pedig a szeniorörömtánc pluszé, mondta Iván Attiláné.

Tolna megyében a szekszárdi Babits kulturális központban 2016-ban Csirmaz Szilvia elsőként mutatta be a szeniorörömtáncot, majd az azt követő években beindult az oktatóképzés is. Megyénkben mára minden járási székhelyen és több településen is elérhető ez a mozgásforma.