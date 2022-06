– Az első és legfontosabb, hogy kizárjuk, a gyermeknek nincs-e valamilyen allergiája, érzékenysége – mondta a gasztroenterológus szakember –, ugyanis előfordulhat, hogy az elfogyasztott ételtől a gyermek rosszul érzi magát, ezért nem szívesen eszik abból. A legnagyobb hiba, amit elkövetnek a szülők, hogy túl sok választási lehetőséget kínálnak a kicsiknek.

Egy hároméves gyereket hiába kérdeznek meg, hogy mit enne, egyszerűen még nem képes erre válaszolni, döntésképtelenné válik. A legjobb, ha a szülő következetes marad, és egy étkezésnél egyszerre csak egyféle étellel kínálja a gyermekét, így ez a probléma kiküszöbölhető, majd hozzátette: sok szülő fordul hozzá segítségért, mert válogatnak a gyerekek, de a legtöbb esetben ennek a hátterében nem egészségügyi probléma áll.

Sajnos sok esetben egysíkúan táplálkoznak a felnőttek is, így nem csoda, ha a gyerekeik sem kapják meg a fejlődésükhöz szükséges tápanyagokat. A gasztroenterológus elmondta, nagyon ritka, ha egy gyermek szervezetében a válogatósság miatt valamilyen hiánybetegség alakul ki, azonban fontos odafigyelni a megfelelő táp­anyagbevitelre. A szezonálisan frissen kapható zöldségeket és gyümölcsöket helyezzük előtérbe.

Nyáron a főzelékek tökéletes megoldást jelenthetnek. Az Európai Friss Csapat dietetikusa, Fülöp Lili egy olyan receptet állított össze, amely egészségesebbé teszi a főzelékeket, és kicsit újra is gondolja őket, különleges fűszerekkel. A recept trükkje természetesen más zöldségekből készült főzelék esetében is bevethető, hiszen a végeredmény minden esetben egészségesebb, és színre is mutatósabb lesz, mint a hagyományos változatok.

Ne mondjunk le a főzelékekről, mert a zöldségek, amelyekből készülnek – akárcsak a zöldbab és a zöldborsó – számos jó tulajdonsággal rendelkeznek, vitaminokat tartalmaznak és gazdagok rostokban. Így elengedhetetlenek az egészségünk megőrzéséhez, bizonyos krónikus betegségek megelőzéséhez és a gyermekek egészséges fejlődéséhez.

Íme, egy recept. Felhevítünk egy evőkanál olajat, és üvegesre pároljuk rajta az apróra vágott egy fej vöröshagymát. Hozzáadjuk a fűszereket (só, bors) és ráhalmozzuk a zöldségeket (300 g zöldborsó, vagy 100 g zöldbab és 200 g zöldborsó), majd alaposan átkeverjük. Felöntjük annyi vízzel, hogy éppen ellepje. Ha megfőttek a zöldségek, jöhet a trükk! A zöldborsó, a zöldbab felét kivesszük, egy megfelelő tálba tesszük, és pürés állagúra turmixoljuk!

Az így kapott pürét visszaöntjük a zöldségekhez, és jól elkeverjük. Ezzel a lépéssel részben ki tudjuk váltani a lisztes sűrítőanyagot, nem beszélve arról, hogy gyönyörű színt adunk a főzelékünknek. Egy evőkanál lisztet és egy deciliter tejfölt összekeverünk, majd behabarjuk vele a zöldségeket. Végezetül hozzáadjuk a mentát vagy a bazsalikomot, és még néhány percet a tűzön hagyjuk, amíg teljesen be nem sűrűsödik. Természetesen a menta és a bazsalikom helyett ízlés szerint használhatunk hagyományos ízesítést is: pirospaprikát, fokhagymát.