Polyák Ágnes a Kecskemét melletti tanyavilágban él, ennek ellenére elkötelezetten járja az országot, hogy átadja tudását előadásokon és különböző tanfolyamokon. Fontosnak tartja tágítani az emberek érdeklődését a természet felé. Elmondása szerint mindent a természetnek köszönhetünk, így fontos, hogy megfelelő háttértudással használjuk fel a benne található kincseket, valamint hogy megfelelő módon óvjuk azt.

– A növények iránti érdeklődésem mély gyökerekre nyúlik vissza, egészen a gyerekkoromig, ugyanis a Kecskemét melletti tanyavilágban nőttem fel, ahol a természet közelsége meghatározó volt az életemben. Sokat jártuk az erdőt, ahol mondhatjuk belém ivódott a növények szeretete. Az első könyv, amit gyerekkoromban megtaláltam az a fűszernövények zsebkönyv volt, mondhatjuk, hogy a kisnövényhatározóval együtt ezek keltették fel először komolyabban az érdeklődésem a botanika felé. Tizenévesen kezdtem el autodidakta módon tanulni a gyógynövényekről. Az ELTE Természettudományi Karán végeztem, ahol másodévesen már gyógynövényismeretet oktattam – mondta el a gyógynövény-botanikus.

Polyák Ágnes hozzátette, nagyon fontos, hogy kellő háttérinformációval rendelkezzünk a gyógynövények és gombák begyűjtéséhez. Nem megfelelő módszerrel kárt tehetünk környezetünkben és saját egészségünkben is.

– Nem mindenkinek van lehetősége egyetemen tanulni, és sokszor sokkal érdeklődőbbek azok, akik egy-egy tanfolyamomra, előadásomra ellátogatnak. Azt tapasztalom, hogy sok esetben az emberek a saját közvetlen környezetüket sem ismerik, hogy milyen természeti kincsek veszik körül őket. Főleg a közismertebb gyógynövényeket ismerik, de sokszor ezeket sem merik begyűjteni, mert legtöbben nem biztosak magukban. Erre is jók a túrák, ahol a természetes lelőhelyüket megkeressük. Itt természetesen mindig kiemelem, hogy a kevés egyedszámban előforduló növényeket inkább ne szedjük le, próbáljunk minél kevésbé kárt tenni a betakarított növényeken. Ha egy-egy növény nem is védett, de kevés egyedszámban fordul elő, akkor azt nyilván ne szedjük le, idővel meg fogja hálálni. Ugyanez vonatkozik a gombákra is, csak annyit gyűjtsünk be, amennyire épp szükségünk van.

Csaláncsoda

A botanikus elmondta, vannak olyan vadnövények, amelyek mindenütt megteremnek, bárhol megtalálhatók. Ilyen például a csalán is, aminek számos jótékony hatása ismert, és rendkívül színes a felhasználási köre is.

– Gyógyhatású, hiszen C-vitaminban és vasban is gazdag, alacsony vérnyomásra, vérszegénységre, gyulladásokra is kiváló megoldást jelenthet. Immunerősítő hatása miatt teáját komolyabb betegségek esetén is kiegészítő terápiaként alkalmazzák influenzára, de akár tüdőgyulladásra is.

Nem csak belsőleg, külsőleg is alkalmazzák, például hajproblémákra, de serkenti a hajnövekedést is. Bőrkiütésekre is használják, borogatószerként. Készítenek belőle teát, préselt levét is fogyasztják, de ülőfürdőként is kiválóan hasznosítható. Frissen szedett leveleiből főzeléket és jóízű salátát is készítenek, de húsok fűszerezésére is jó alternatívát jelent.