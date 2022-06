A leander ilyenkor, nyár elejétől egészen a hideg beálltáig folyamatosan virágzik, ha megfelelő körülményeket biztosítunk neki. Ahhoz, hogy valóban szép legyen, be kell tartani néhány gondozási szabályt. A leander nagyon vízigényes növény, eredeti környezetében folyómedrekben is nő, éppen ezért nyáron bőségesen öntözzük, az sem baj, ha állandó víz áll alatta. Az az ideális számára, ha földje soha nem száraz, még télen is igényli az öntözést. Ha télen nem kap elegendő vizet, könnyen lehullajtja a leveleit.

A titok tehát az öntözés: a legjobb, ha mindig langyos vizet használunk, mert ha túl hideg vízzel locsoljuk, akkor levelei fakók lesznek, viszont az is igaz, ha túl sok vizet kap, akkor sűrű, zöld leveleket hoz, ám virágot aligha. Tavasztól őszig tegyük ki a szabadba, ezt megtehetjük dézsában, de ki is ültethetjük a szabad földbe, a kertbe. Ha esősebb a nyár, akkor szépen fog fejlődni, de virágot kevesebbet hoz majd, míg egy szárazabb, naposabb nyáron épp fordítva: bőséges virágzásban gyönyörködhetünk. A leander minden része mérgező. Legyünk körültekintőek, ha gyermekünk van, vagy ha az ágait vágjuk le.

Átültetésre csak akkor szorul, ha kinőtte a cserepét, nem kell minden nyáron átültetni. Könnyen szaporítható, augusztus környékén vágjunk le egy-egy ágat, tegyük vízbe gyökereztetni. Az edényt pedig borítsuk be újságpapírral, hogy a levágott ágak sötétben legyenek a vízben. Így hamarabb gyökereket növeszt.