A hordozásnak számos pozitív hatását fedezték már fel tudományos szempontból is, a jó hír pedig, hogy hordozási tanácsadót már Tolna megyében szintén találhatnak a kezdő szülők. Mohai-Kakasy Bernadett, tanácsadó elmondta, nemcsak az anyukák, de az apukák és sok esetben még a nagyszülők is szívesen kipróbálják a hordozást.

– Az első időszakban, amikor világra jön a gyermek – tehát a gyermekágyas periódusban – nem ajánljuk kifejezetten a hordozást, mivel a hangsúly ekkor az anya regenerálódásán van. Ebben a szakaszban azt szoktuk tanácsolni, hogy inkább az apák hordozzák az újszülöttet. Természetesen az anyának sem tiltott, de a fokozatosság elvét mindenképpen érdemes betartani – hívta fel a figyelmet Mohai-Kakasy Bernadett.

A tanácsadó elmondta, a negyedik trimeszternek is nevezett időszakban az újszülöttnek még hatalmas igénye van a testközelségre. Egyrészt ez egy ősi beidegződés, mivel a piciket folyamatosan babusgatták, őrizték, hiszen az a gyermek, akit letettek nem volt biztonságban. Másrészt pedig az ember eléggé fejletlenül jön a világra más fajokhoz képest, mivel körülbelül egy év után tanul csak meg járni, így azt mondhatjuk hordozott faj vagyunk.

A pozitív hatások közé tartozik, hogy a hordozott gyermek nyugodtabb, kiegyensúlyozottabb, mivel sokkal kevesebbet sír. A sírás sokáig az egyetlen kommunikációs eszköz, amellyel a baba jelezni tudja szükségleteit a szülője felé. Amennyiben ezt akkor is folytatja, ha már minden igényét kielégítették, nem romlott el a gyermek, valószínűleg lelkieredetű problémája van, amit a testközelség megold.

– Szerencsére nagyon sokféle eszközből tudnak válogatni a szülők, vannak rugalmas, szövött, karikás kendők, de mei-tai, csatos hordozók és egyéb változatok széles választéka áll rendelkezésre. Más-más szempontokat kell figyelembe venni azonban az eszköz kiválasztásánál, ami a gyermekünk korával függ össze leginkább.

Praktikus megoldást jelent

– Ha praktikus szempontból nézem a hordozást, akkor például a szülőnek marad két szabad keze, tehát egyfajta szabadságot jelent. Ugyanis nem mindenkinek van segítsége, így az anyuka el tudja látni a napi feladatait. Erősíti a kötődést, ugyanis ilyenkor egy olyan hormonkoktél termelődik az anyában és a gyermekben is, ami például fájdalomcsillapító hatású. Az anya esetében serkenti a tejtermelődést, így a szoptatásra is jó hatása van. A hasfájós babának a függőleges testhelyzet segít, amikor a térdei feljebb vannak a popsijánál, ugyanis ez támogatja a bélmozgást. A hordozott babáknál kisebb az esély arra, hogy bukni fognak. Ha magasabb a pici testhője, tehát hőemelkedése van, a gyógyszer beadása előtt ruha nélkül, vagy nagyon kevés ruhában érdemes hordozni a babát, mert a hordozó személy testhőmérséklete tudja szabályozni a baba hőjét is – tájékoztatott Mucsi Adrienn, hordozási tanácsadó.

Mucsi Adrienn elmondta, véleménye szerint csak pozitív hatása van a hordozóeszközök használatának. Saját tapasztalata, hogy első gyermekét is kendőben hordozta, és így sokkal rugalmasabban meg tudta oldani a napi teendői közül például a vásárlást, hiszen nem kellett külön babakocsit cipelnie magával.

Klubokat megyénk több városában is szerveznek: Szekszárdon, Tolnán, Bonyhádon és Pakson. A következő tanácsadást július 18-án Szekszárdon tartják.