A főzetet fürdővízhez is hozzáadhatjuk, de dezodorálás előtt egy vattával is átmoshatjuk a hónaljunkat. Napközben mossuk át ecetes vízzel a hónaljunkat, de semmiképpen ne használjuk közvetlenül borotválkozás után, mert csípheti a bőrünket. A paradicsomlé fogyasztása is mérsékli az izzadást, de külsőleg is alkalmazhatjuk: dörzsöljük be a bőrünket frissen préselt paradicsommal, vagy tegyünk rá néhány paradicsomkarikát, hagyjuk rajta 10 percig, majd mossuk le.

Ha gyakran küzdünk kellemetlen testszaggal, rágcsáljunk el néhány szál petrezselymet, vagy készítsünk belőle teát: egy csészényi forrásban lévő vízben áztassunk 2 teáskanál friss, felaprított petrezselymet. A citrom savasabbá változtatja a bőr pH-értékét, ezzel kedvezőtlen környezetet hoz létre a testszagot okozó baktériumok számára. Kenjük be citromlével az izzadásra hajlamos részt, majd hagyjuk megszáradni. Hintőpor helyett hintsünk a bőrünkre szódabikarbónát. Amellett, hogy felszívja a nedvességet, csökkenti a gyulladást és elpusztítja a testszagot okozó baktériumokat is.

A kókuszolaj semlegesíti a szagokat, emellett ápolja a bőrt. Készíthetünk belőle izzadásgátlót is: keverjünk el 4 evőkanál felolvasztott olajat negyed bögre szódabikarbónával és 15 csepp levendulaolajjal. Mielőtt felvennénk a zoknit, masszírozzuk át néhány csepp levendulaolajjal a lábunkat. Elpusztítja a kellemetlen szagokat okozó baktériumokat, finom illatot hagy a bőrön. A búzafű erős természetes anti­oxidáns, így segít megszüntetni a kellemetlen verejtékezést. A legjobb, ha frissen préselve kúraszerűen fogyasztjuk.