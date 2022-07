Horváth Attila 2014 és 2017 között Dóra nevű, saját építésű vitorlás hajójával megkerülte a Földet. Annak idején lapunk is figyelemmel kísérte ezt a fantasztikus vállalkozást, és élménybeszámolókkal is szolgált: nem véletlenül, hiszen Horváth Attila – valamint az út jelentős távjára, a Fidzsi-szigetekig őt elkísérő családja: felesége, Erika, illetve gyermekei, Dóra és Dani – Tolna megyei, sióagárdi lakos. Világvándor földink, akit elképesztő teljesítménye okán vén tengeri medvék és hosszújáratú, ősz szakállú hajóskapitányok is megirigyelhetnének, ezzel beírta magát nemcsak a megye, hanem az ország történelemkönyvébe is. A megyében mindenesetre nincs más, aki ugyanezt az utat ilyen feltételek mellett megtette volna. Az egész országban – hasonló körülmények mellett – is csak néhányan előzték meg őt.

A nagy kaland iránt máig rengetegen érdeklődnek. A sióagárdi utazó ezt nyugtázva tartott tegnap délután díjmentes előadást Szekszárdon, a Művészetek Házában, a Kultúrkortyok Szabadegyetemen. Egy vitorlás földkerülés története – ezt a címet viselte a fényképekkel illusztrált rendezvény.

Horváth Attila a Művészetek Házában tartott vetítettképes előadást (Fotó: Mártonfai D.)

Horváth Attila az elemek tombolásának jól ellenálló, úszó alkalmatosságával csodálatos, egzotikus földdarabok közelében haladt el, vagy éppen járt be lenyűgöző vidékeket ott, ahol kikötött. Ugyanakkor, mint lapunknak elmondta, éppen ez az út szembesítette azzal, hogy sok mindent át kell értékelnie korábbi vélekedései közül. Csak egyetlen jellemző példa: mifelénk az emberek többsége úgy gondolja, hogy a trópusi, pálmafás, fehér homokos területek, szigetek mindegyike afféle földi paradicsom. Ez azonban tévedés, errefelé sok helyen ismeretlenek az európai – a mérsékelt égövben mindennapi – civilizációs vívmányok, még akkor is, ha akadnak kivételek.

Mintegy ráadásként Horváth Attila azt is hozzátette, hogy így, fél évtizeddel a földkerülés után, nem elsősorban a tájak avagy a szó szerint lélegzetelállító természeti jelenségek szerepelnek képzetében az első helyen: hanem az emberekkel való találkozások, az emberi kapcsolatok. Ezért is jelenthette ki, hogy ez az utazás megváltoztatta őt magát és családját is, már ami a világra nyíló látásmódot illeti.

A földkerülés után újra Sióagárdon a Dóra nevű vitorlás. A képről éppen a névadó hiányzik... (Archív fotó: M. K.)

Miután rendre visszatérő kérdés, hogy vajon a sióagárdi világvándor tervez-e újabb hasonló utat, Horváth Attila közölte: jelenleg egy másik – nem Tolna megyei – családnak segít tapasztalatával abban, hogy megvalósítsák azon álmukat, amit ő egykoron már megélt három óceánon és legalább kétszer ennyi tengeren.