A Ringató egy Magyar Örökség-díjas zenei nevelési program kisgyermekes családok számára, alapítója dr. Gállné Gróh Ilona. Az első foglalkozásokat még nem ezen a néven, de Szekszárdon tartotta. Célja, hogy oldott, szeretetteli légkörben ismertessék meg a zenei nevelés lehetőségeit, a szülők és a gyerekek átéljék a közös éneklés és játék élményét.

– Fontos, hogy a gyerekek művészeti, ezen belül zenei nevelése elkezdődjön, és már a legkisebb korban, érzékennyé, fogékonnyá váljanak a gyerekek az értékes zene, a művészetek iránt – mondta el Grász-Szily Boglárka foglalkozásvezető, majd hozzátette: ezért is vesszük körül őket élő énekszóval, mondókákkal, dajkarímekkel, hangszerjátékkal. Egy-egy foglalkozás körülbelül harminc percig tart.

Grász-Szily Boglárka 2018-ban kezdett el Ringató foglalkozásokat tartani Szekszárdon és Bonyhádon. – Már Pécsen élek, de nagy öröm volt számomra, hogy visszajöhetek a szülővárosomba, ahol – bartinásként huszonkét évig vett körül a kultúra, a magyar népzene és néptánc – ezt a szeretetet viszem tovább a Ringatókba.

A foglalkozások jelenleg kéthetente csütörtökön vannak, Szekszárdon a Babits Mihály Kulturális Központban, Bonyhádon pedig a Vörösmarty Mihály Művelődési Központban. Alkalmanként környékbeli településeken, rendezvényekhez kapcsolódóan is felkérik őket Ringató megtartására.

– A programunknak a Ringató Gyerekkoncert, Zeneóvoda és Családi Táncház nevet adtuk. Tolna és Baranya megye foglalkozásvezetői közül öten kis zenekarként álltunk össze, hogy több hangszerrel, több korosztálynak szóló foglalkozástípussal örvendeztethessük meg a családokat.

Legutóbb a szekszárdi gyermeknapon találkozhattak velünk a családok, egy fantasztikus délelőttöt tölthettünk el közösen a Művészetek Házában. Kolléganőimmel, László Virággal, Szabó-Beck Angélával, Sándor-Hidvégi Zsuzsannával és László-Varga Judittal.

A foglalkozásokat már pár hónapos babákkal is lehet látogatni, egészen óvodás korig ajánlja őket a szakember.

– Már kismamaként nagyon sokat olvastam a zenei nevelés fontosságáról, ezért tudatosan hallgattam állapotosan is komolyzenét, sokat énekeltem és dúdoltam – emlékezett vissza Kiss Evelin, a másfél éves Dani anyukája, és hozzátette: hamarosan kétéves lesz Dani, akinek egyrészt nagyon jót tesznek a foglalkozások, másrészt otthon is tudatosan sok zenét hallgatunk a párommal és énekelünk neki. A kisfiúnk csak egy-két szót mond még, de ütemesen, ritmusosan énekelget már babanyelven.