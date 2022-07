A napenergiát, ha igazán hatékonyan szeretnénk felhasználni otthonunkban hőszivattyúval párosítva egyszerre oldhatjuk meg a téli fűtés és a nyári hűtés problémáját.

– A hőszivattyú használata az egyik leggazdaságosabb megoldás, hiszen hűt és fűt is. Működési mechanizmusa teljesen leegyszerűsítve, hogy tulajdonképpen az egyik oldalról elvont hőt a másik oldalra szállítja, tehát az egyik irányba hűt és a másik irányba fűt. Környezetkímélő megoldás, mivel ingyen elérhető energiát hasznosít, akár a napelem. Ezt az energiát többféle közegből is tudja hasznosítani, ezek a közegek a föld, talajvíz és levegő. Ha szeretnénk igazán környezetbarát módon felhasználni, károsanyag kibocsátása nélkül, akkor az üzemeltetését napelemmel is megoldhatjuk – tájékoztatta lapunkat B. József, szakértő.

A szakértő kiemelte, hogy hazánkban is egyre elterjedtebb a hőszivattyúk használata, hiszen az itteni hőmérsékleti viszonyok mellett, akár mínusz húsz celsius fok esetén is kiválóan működő rendszer.

– Típusait tekintve háromféle rendszer a legelterjedtebb, ezeket aszerint különböztetjük meg, hogy milyen környezetből nyerik ki és adják le a szükséges energiát. A levegő-víz hőszivattyúnál a rendszer levegőből nyeri ki a hőt és vizet melegít, a víz-víz hőszivattyúnál a rendszer a talajvizet használja fel a meleg előállításához, és a geotermikus vagy talajszondás hőszivattyúnál a rendszer a földhőjét hasznosítja. Léteznek hőszivattyús üzemű klímaberendezések is, melyeket levegő-levegő rendszernek nevezünk. A legkedveltebb a levegő-víz hőszivattyú, mivel ennek a legegyszerűbb a felépítése és a telepítése – mondta el a szakértő.

A leghatékonyabb rendszer

A geotermikus hőszivattyú telepítése nagyon költséges, ugyanakkor kis helyigényű rendszer, ami képes ellátni egy átlag családiház fűtési szükségletét. - A geotermikus hőszivattyúnak a nagy előnye, hogy külső hőmérséklettől függetlenül képes magas hatékonysággal működni, teljesen ellátja egy száznégyzetméteres – átlag méretű – ház fűtési szükségletét télen, nyáron pedig ingyen megoldást jelent otthonunk hűtésére. Azonban tény, hogy nagyon költséges a telepítése, és bányakapitánysági engedélyt kell kérni a fúráshoz. Hosszútávon mindenképp kifizetődő, mivel költséghatékony megoldást jelent a geotermikus fűtés – emelte ki a szakértő.