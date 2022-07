– Huszonnégyen voltunk osztálytársak, azonban ebből csak tizenegyen tudtunk részt venni a találkozón. Az általános iskolát 1962-ben végeztük el, és Szabadi Mihályné Erős Mária Dóra volt az osztályfőnökünk, aki férjével Szabadi Mihály tanító, népművelővel szintén részt vett az osztálytalálkozónkon – mondta olvasónk, Kissné Borbély Ágnes.

– Dóra néninek mi voltunk az első osztálya, és tőle tanultunk meg mindent: számolni, írni, de még néptáncolni is. Sajnos sokan meghaltak már az egykori osztálytársak közül, és sokan betegeskednek is, de nagy örömömre szolgált, hogy még ennyien megjelentünk az összejövetelen. Az osztályból került ki mérnök, üzletember, de a bonyhádi háziorvos, dr. György Mária is osztálytársunk volt, azonban ő épp Erdélyben volt a találkozó idején, ezért ezt az alkalmat sajnos ki kellett hagynia – tette hozzá az osztálytalálkozó szervezője.