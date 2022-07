A véletlen balesetek között világszerte a második leggyakoribb halálozási ok a vízbefulladás a tizennégy évnél fiatalabb gyerekek esetében. Ezért is döntő fontosságú, hogy a kicsik minél előbb megtanuljanak úszni. Az úszásról elmondhatjuk, hogy mindamellett, hogy egy nagyon egészséges mozgásforma, tulajdonképpen egy olyan készség, ami létfontosságú az élethez.

– Az első, amit az órán megtanítunk a gyerekeknek, az a légzéstechnika alapja – tájékoztatott Szabó Andrea úszásoktató. Vagyis amikor a gyerekek a vizet fújják először a felszínen, majd alábukva, akkor tulajdonképpen a levegővétel alapját tanulják meg. A következő célunk, hogy a fejüket vízbe dugják, merjenek a víz alá merülni és ott kinyitni a szemüket, hogy ott is megfelelően tájékozódjanak.

Az oktatásra azokat a gyerekeket várták a bátaszéki uszodába, akik már betöltötték negyedik életévüket és játékos formában szerettek volna megtanulni úszni, illetve a haladó csoportban magasabb szintre emelni úszástudásukat. Szabó Andrea elmondta a legidősebb tanulójuk tíz éves.

– Az úszás egy kiváló alapsport, mivel javítja az állóképességet és a keringést is – tette hozzá Taksonyi Kata. A két oktató több mint tizenöt éve tanít úszni gyerekeket. Andrea óvónő, Kata pedig testnevelőtanár.

Miért jó az órákra járni?

Amellett, hogy a gyerekek megtanulnak úszni, ami egy remek mozgásforma, a nyáriszünet alatt új ismeretséget köthetnek. A rendszeres sportolás rendkívül jó hatással van a gyerekek fizikai és mentális állapotára is. A sportnak ugyanis stressz és szorongáscsökkentő hatása is van. Az úszás erősíti a szívet és javítja a vérkeringést is.

Úszás közben a gyermek testének kétharmada mozgásban van, így javítja a tartást, de a mozgás koordinációját is. Erősíti az ízületeket és azoknak is ajánlott, akiknek gerincproblémái vannak.

– Azért is fontos már gyermekkorban megtanulni úszni, mert ha felnőttkorban valakinek például gerincsérve alakulna ki, akkor már késő megtanulni úszni – hívta fel a figyelmet Taksonyi Kata.