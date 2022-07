A hatalmas hőségre való tekintettel éjszakai fürdőzéssel és ehhez kapcsolódóan egy különleges programmal, fényszínházzal is várták július 2-án, szombaton a fürdőzőket a Bonyhádi Termál Fürdőben. – A kánikula hatására érezhetően sokkal többen jöttek, és folyamatosan jönnek, annak ellenére is, hogy a közelmúltban szükségessé vált egy minimális áremelést kieszközölnünk. Szerencsére a nagy meleg ellenére sem történt olyan baleset, rosszullét, amely miatt mentőt kellett volna hívni a strandra. Jövő hétvégén egy bajnoki fordulót fognak játszani a strand homokos sportpályáján – tájékoztatott dr. Farkas Attila, a Bonyhádi Nonprofit Közüzemi Kft. ügyvezető igazgatója.

Fadd-Domboriban szombaton délután a strandhoz közeli parkolóhelyek már foglaltak voltak. A vízpartra érve viszont kellemes csalódás érte a fürdeni vágyót, hiszen ugyan sokan napoztak vagy élvezték a fák árnyékának hűvösét, ám nem volt tumultus. A víz tiszta, hőfoka most ideális, pedig a múlt héten a legnagyobb hőségben előfordult, hogy a felszíne szinte felforrósodott. Ezt egy nyaraló tulajdonos mondta, valamint azt is, hogy hétköznap nincs tömeg, és azt nagyon élvezi, igaz, a hétvégék meg pont attól érdekesek, hogy benépesül a strand, és sok az ismerős. Arról is beszélt, hogy az utóbbi években egyre többen használnak sup deszkát, ami neki is nagyon tetszik, ezért valószínűleg beszerez egyet.

A paksiak is szívesen hódolnak a vízisportok iránti szenvedélyüknek. Ezt természetesen nem a strandon, hanem a Duna túlpartján teszik, ahova előszeretettel járnak át az atomvárosiak. Természetesen sokan úsznak, napoznak, élvezik a természet kincseit, de vannak, akik a száguldást élvezik jetskin vagy motorcsónakon.

A múlt hét végi, szombati, személyes tapasztalata alapján Pálfi János polgármester arról tájékoztatta lapunkat, hogy sokan kerestek enyhülést Szálkán, a festői környezetben található, erdők övezte tónál.

– Fürdőzni a kijelölt strand területén lehet, rengetegen éltek ezzel a lehetőséggel a nagy forróságban – tette hozzá a település vezetője. – Az is fontos szempont, hogy a víz minősége kiváló, ezt a pécsi ÁNTSZ mérése igazolja. A sátrak látványa azt is jelezte, hogy akadtak, akik napokra kitelepültek a vízpart mellé. A fürdőzés mellett a hozzánk érkező vendégek csónakázhatnak, kajakozhatnak, vízi biciklizhetnek és engedély birtokában horgászhatnak is a tavon. Szívesen jönnek hozzánk, mert rendezett településsel, megfelelő szállással, vendéglátóhelyekkel, nyugalommal és szó szerint a víz adta felüdüléssel egyaránt tudunk szolgálni ebben a hőségben.