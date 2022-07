Egy friss felmérés szerint a magyarok több, mint fele tervez belföldi nyaralást az idén. A válaszadók 36 százaléka csak belföldi, 16 százaléka belföldi és külföldi, 12 százaléka pedig csak külföldi nyaralásra készül. A megkérdezettek 36 százaléka idén egyáltalán nem készül üdülni. A válaszadók fele átlagosan fejenként kevesebb, mint 100 ezer forintot költ a nyaralására, és csak 25 százalékuk szán 150 ezer forintnál többet rá.

– A mi családunk számára az igazi kikapcsolódás az, ha legalább egy hetet külföldön is eltöltünk, lehet ez vízpart, vagy akár a hegyekben is turistáskodás – mondta Kenéz Lászlóné, aki két kamasz fiú anyukája. – Az elmúlt két évben a Covid miatt nem utaztunk sehová, így most nagyon készülünk arra, hogy Tirolba megyünk két hét múlva. A férjem cukorbeteg, érdeklődtünk már, mennyi gyógyszert vihetünk magunkkal, illetve mennyi cigarettát, ugyanis én vagyok a családban a dohányos. Mivel saját kocsival utazunk, és a hegyekben egy bungalóban leszünk, visszük magunkkal a kutyánkat is. Az oltási könyvét most rendezem – tette hozzá a családanya.

Nyaralás előtt felmerül a kérdés, hogy mi lehet az útipoggyászban, mennyi készpénzt, cigarettát, alkoholt, gyógyszert vagy akár gyümölcsöt lehet kivinni és behozni, milyen engedélyeket kell beszerezni, ha például a házikedvenc sem marad otthon. Ahhoz, hogy a külföldi nyaralás tényleg felhőtlen legyen, fontos tudni ezeket a szabályokat, így sok kellemetlenségtől, felesleges adminisztrációtól vagy pluszköltségtől óvhatja meg magát az utazó.

Vannak olyan áruk (veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok, gyógyszerek, vadászfegyverek, alkohol és dohánytermékek), illetve a háziállat utaztatása, amelyek – érthető módon – korlátozáshoz, engedélyhez kötöttek. Érdemes igazolást kérniük orvosuktól a folyamatos gyógyszeres kezelésben részesülőknek, mert csak a háziorvosuk által előírt mennyiségű gyógyszert vihetik magukkal tagállami utazásaikra. Az unión belül házikedvenc kizárólag olyan állatútlevéllel (pet passport) kísérheti gazdáját külföldi utazásra, amelyet az állat gazdájának lakóhelye szerint illetékes állatorvos állított ki.

– Két éve Franciaországban jártunk a családdal, többször aludtunk a sztrádák melletti formula elnevezésű motelekben. Jó szolgálatot tett a bankkártyánk, mert ott csak így lehetett fizetni, mondta Héder Viola szekszárdi olvasónk. Idén is oda készülnek, tette hozzá. A készpénz mellett tehát fontos, hogy legyen pénz a bankkártyánkon.

A szabályokat be kell tartani

Az unión belül a jövedéki termékek (alkohol, cigaretta, üzemanyag) szállításához nem szükséges engedély, de mennyiségi korlátozások vonatkoznak rájuk. Magánszemély, nem gazdasági célra, adómentesen csak a kereskedelmi mennyiség alatti jövedéki terméket szállíthat. Kereskedelmi mennyiségnek számít például már 800 szál cigaretta, 200 szivar, 110 liter sör, vagy például 90 liter bor és pezsgő. Behozható és kivihető a magángépjárművek és motorkerékpárok gyári üzemanyagtartályaiban lévő üzemanyagon felül kannában járművenként legfeljebb 10 liter üzemanyag. Unión kívülről Magyarországra – 17 éves kor felett – légi úton például 200 szál, egyéb módon 40 szál cigaretta, 16 liter sör, 4 liter bor hozható be vám- és adómentesen. Alkohol- és dohánytermék kivételével különféle áruk légi úton 430 euró, egyéb módon 300 euró értékben hozhatók be vám- és adómentesen.

Hova utazik idén?