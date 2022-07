Három évtizeddel ezelőtt Palásti Lajos – népszerű nevén Pala – döntött úgy, hogy Fadd-Dombori üdülőhelyen, ebben az épületben várja a szórakozni vágyó fiatalokat. Pala ekkor már országszerte ismert volt a könnyűzenei szakmában, az El Palacio révén pedig időről-időre újabb korosztályok lettek elkötelezett kedvelői.

Szombaton este azonban olyan örökifjakkal is találkozott, akik ott voltak a harminc évvel ezelőtti megnyitón. Felelevenítették a régi szép időket, az egykori, máig feledhetetlen emlékeket. A nosztalgiázás után máris kezdődött a buli, 23.30 órakor felcsendült a három évtizede változatlan szignál. A különleges fénytechnikával társított, kiváló zenét nemcsak Palásti Lajos szolgáltatta, hanem sztárvendégként DJ Dominique, azaz Várkonyi Attila is. A hangulat így gyorsan a tetőfokára hágott és az energia ki is tartott egészen a vasárnap hajnali 4.30 órás zárásig.

Pala némi meghatottsággal újságolta el, hogy milyen kellemes meglepetésben volt része: a harmincadik évforduló alkalmából egyik rajongójától gravírozott üvegű bort kapott ajándékba.