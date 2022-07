‒ Hogyan talál egymásra két magyar fiatal a nagyvilágban?

A: ‒ Nem sokkal érettségi után elindultam, és Máltán kötöttem ki, 2018-ban. Egy kaszinóban dolgoztam, amikor, 2019 februárjában Bogi munkát keresett egy fészbukos csoportban. Beajánlottam a cégünknél; így kezdődött…

B: ‒ Előtte négy évig Németországban, azelőtt Svájcban dolgoztam, de szerettem volna angol közegbe kerülni, és angolul tanulni. Ezért költöztem Münchenből Luqaba.

‒ Milyen volt megszokni az új közeget és a balos közlekedést?

B: ‒ Fura volt, eléggé ráparáztam először, de Alexnek nincs jogosítványa, úgyhogy nekem kellett vezetni. Egy idő után rááll az ember agya. A nyelvi közegben viszont csalódtam. A máltai angol akcentus bűn rossz.

‒ A közös munkahely és a párkapcsolat együtt járt?

A: ‒ Ezt nem terveztük eleve így, de így alakult. Mikor megérkezett Bogi, kiderült, hogy a cég nem intézte el a szállását. Odaadtam neki a lakáskulcsomat, hogy költözzön be. Online kaszinóban dolgoztam, ami napi 24 órán keresztül működött. Én este 7-re jártam, és reggel 7-ig tartott a műszakom. Eleinte alig találkoztunk. Este, amikor felkeltem, Bogi készített nekem vacsorát, reggel, amikor hazamentem, én készítettem neki reggelit, s akkor ő indult munkába.

‒ Ha online működött a kaszinó, miért kellett bejárni, és hova? Otthonról nem volt végezhető ez a munka?

A: ‒ Online, azaz kamerák előtt dolgoztunk a munkahelyen, egy irodaházban. Kártya, asztal, minden szükséges felszerelés ott állt rendelkezésre. Ez otthon nem oldható meg ilyen szinten. Elég jól kerestünk, úgyhogy azokban a hónapokban 14 európai országot bejártunk. Aztán, 2019 októberében Lengyelországba, Krakkóba költöztünk.

‒ Hogyan lehetett elszabadulni a kaszinózástól ennyi utazásra?

B: ‒ A feszített munkatempó miatt évi 35 nap szabadság járt, plusz voltak tervezhető szabadnapok is.

‒ A gárda nemzetközi volt?

A: ‒ Igen. Körülbelül ezer embert foglalkoztatnak. Volt magyar, német, olasz, kolumbiai, holland, japán, kínai kollégánk is.

‒ Tehát Málta után jött Lengyelország, s aztán Dél-Amerika?

B: ‒ A pandémia Lengyelországban ért bennünket, ezért tovább maradtunk, mint terveztük. Visszamentünk 2020 nyarán Máltára, ahol 2021 márciusáig maradtunk. Akkor hazajöttünk felkészülni a nagy útra. Júniusban akartunk indulni, kötelező volt covid-tesztet készíttetni, és az enyém, nagy meglepetésünkre pozitív lett. Teljesen tünetmentes voltam. Így egy hónappal később mehettünk csak ki Amerikába, és 11 hónap elteltével, 2022. június 11-én érkeztünk vissza.

‒ Mi fedezte a költségeket?

B: ‒ Többnyire önkénteskedtünk, vagyis, segítségért cserébe segítséget kaptunk: szállást, kaját. Mexikóban vegán szakácsok is voltunk egy darabig. Közben elkezdtünk fotózással foglalkozni, utazóknak és utaztatóknak ajánlva fel szolgáltatásunkat. Turisztikai irodáknak promóciós videókat készítettünk, s cserébe ingyen vehettünk részt az egyébként 400-500 dolláros túrákon. Ennek köszönhetően a hondurasi búvárképzésünk töredékébe került az eredeti árnak.

‒ Hány országot érintett az út?

A: ‒ Mexikóban kezdtünk, ott több mint három hónapot, majd Guatemalában több mint négy hónapot töltöttünk. Latin-Amerikában akkor tetőzött a járvány. Volt olyan időszak, hogy az adott falut se lehetett elhagyni, ahol éppen tartózkodtunk. Ott kaptuk meg egyébként az oltásokat is, két AstraZenecát, hogy tovább tudjunk utazni. Következett egy hónap Honduras, ahonnan nem mentünk át a szomszédos Nicaraguába, mert oda nem engednek be drónt - pontosabban elveszik a határon -, ami nekem munkaeszköz. Úgyhogy Kolumbiába repültünk, s körülbelül három hét elteltével következett egy-egy hónap Brazília és Peru.

‒ Melyek voltak a legemlékezetesebb helyszínek?

B: ‒ Mexikóban, Tulomban töltöttünk két hónapot a dzsungel közepén, egy igencsak spirituális közegben. A helyi közösség mindennap tart sajátos ceremóniákat, ami segít a testi-lelki tisztulásban, ha a résztvevő nyitott, elfogadó. Az egyik ilyen a hanggal gyógyítás. Különböző hangszerek, hangtálak, megrezgetett kristályok szólnak, illóolajok illata terjeng, miközben egy gombából és csokoládéból készült masszát szopogatunk. Középen van a gyógyító, mi körben fekszünk, fejjel az ő irányában, s mikor hatni kezd a szer, meditatív állapotba kerülünk. Ő körbejár, és mindenkit segít a maga lelki ösvényén haladni. Órákig tart az együttlét, sokféle vágy teljesedik be ilyenkor. Volt, aki súlyos drogfüggőségétől szabadult meg, volt, aki elhunyt őseivel léphetett kapcsolatba.

A: ‒ Bennem az érdekes tájak, építmények és az olyan mozgalmas események maradtak meg főleg, mint a riói karnevál. Láttuk Mexikóban a maják egykori városát, Chiczén Itzát, a lépcsőzetes, piramisra emlékeztető templomával, Peruban a Machu Picchut és a Szivárványhegyet, Rióban a monumentális Krisztus-szobrot.

‒ Voltak egzotikus ételek?

A: ‒ Voltak, ám mindent végigkóstolni lehetetlen. Mi egyébként nem eszünk gluténes, tejes, szójás ételeket, Bogi cukrot sem fogyaszt, de azért végigkóstoltunk egy csomó gyümölcsöt, tortillát és más édes, csípős helyi specialitásokat. A piranha és a kajmán is szerepelt az étlapunkon.

B: ‒ Én megkóstoltam a Mohohoj nevezetű óriáskukacot is az Amazonasnál. Sokat elárul róla, hogy a helyiek sem fogyasztják. Készült egy fotó, ahogy eszem, és az arcom tinta kék. Na, nem a kukactól, hanem a túravezetőnk által ajánlott szúnyogirtótól. Hónapokig kék maradtam.

‒ A következő út hová vezet?

A: ‒ Most egy kicsit pihenünk, körbejárjuk a rokonokat. Bonyhádon is voltunk a nagyapáméknál. Aztán kezdünk készülődni. Hamarosan indulunk Svájcba. Barátaink jelezték, hogy ott is lenne igény promóciós anyagokra. A legkeresettebb mostanában az, amikor az érdeklődő, a számítógépe előtt ülve, 360 fokban szét tud nézni egy adott helyen, ahová utazni kíván. Későbbi úti célunk lesz Kanada, Skandinávia és Ausztrália. Letelepedni majd Szlovéniában vagy Svájcban szeretnénk.

‒ Veszélyben voltatok valahol ezen a közel egyéves kalandtúrán?

B: ‒ Sokat stoppoltunk, néha elég fura figurák vettek fel bennünket, de a legtöbbel összebarátkoztunk. A tömegközlekedés kaotikus. Kecskéikkel, tyúkjaikkal szállnak buszra az emberek, mindenütt nagy a hangzavar, ott ez a természetes. Jártunk őserdőben és tenger alatt, forró sivatagban és havas hegycsúcson, és sosem éreztük magunkat veszélyben. Alexet egyszer megcsípte egy skorpió, de nem jutott annyi méreg a szervezetébe, hogy ledöntötte volna a lábáról. Nekem elmúlt a pókfóbiám, amikor közös párnán aludtam egy tarantulával Mexikóban. Éreztem, hogy valami birizgálja a hajam; na az nem volt egy romantikus pillanat. Egy másik alkalommal egy kishajóban pihentem, piranhahorgászat után, amikor egy tenyérnyi pókot vettem észre a lában mellett. Kiderült, hogy ez az Amazonász vidékének egyik legveszélyesebb, legmérgezőbb faja. A folyóban végezte szegény.

‒ Ezzel a rengeteg képanyaggal van tervetek? Közreadjátok őket?

A: ‒ Egyelőre az instagramon láthatók, két helyen, a bogi1987 és a kisvex oldalainkon, de elképzelhető, hogy egy sztoris úti könyvet, képes albumot is kiadunk majd, mert biztosan lenne rá érdeklődés.