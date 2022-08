Ingatlanajánló 28 perce

49,9 millióért eladó egy nemesi családi otthon Dunaszentgyörgyön!

Elegáns, lehetőségekben bővelkedő, 49.9 millióért kínált ingatlan keresi új tulaját Paks közelében. A nemesi családi otthon már most is lenyűgöző (az ára a méretei, állapota és a birtok alapján sírni valóan jó!), de mi további, kreatív megoldásokat is el tudunk képzelni a szuper ingatlan kapcsán! És ön?

TEOL TEOL

Eladó egy nemesi családi otthon Dunaszentgyörgyön (Fotó: Ingatlanbazár.hu)

Eladó egy nemesi családi otthon Dunaszentgyörgyön (Fotó: Ingatlanbazár.hu)

„Paks vonzáskörzetében nemesi család otthona eladó. Távmunkában gondolkodik? Lovakat tartana? Vagy csak elvonulna a külvilág zajától? Egy kihagyhatatlan ajánlatot hoztam Önnek! Időutazásra hívom: nézze meg, és szeressen bele ebbe az otthonba. Ígérem, nem lesz nehéz! Budapesttől 140 km-re, az M6 autópályától 6 km-re Dunaszentgyörgyön kínálom eladásra egy régi nemesi család otthonát. A 200 nm-es ingatlan 5600 nm-es telken helyezkedik el. [...]

Ingatlanajánló: nemesi otthon Dunaszentgyörgyön Fotók: Ingatlanbazar.hu

A nemesi családi ingatlan főbb jellemzői - gázkonvektoros fűtés, víz, áram van, csatornára rákötve

- 4 + egy fél szoba

- melléképületek, melyek szintén nagy méretűek

- közel 90 nm-es istálló

- boltolt pince

- fúrt kút a locsoláshoz

- hangulatos gang, udvar

- nyárikonyha, füstölő, kis játszótér [...]” További részletek és fotók az ingatlanbazar.hu oldalán!

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!