Vidák Margit, a Magyar Foltvarró Céh és a Szekszárdkörnyéki Foltvarró Egyesület tagja lapunknak elmondta, hogy a családi indíttatás miatt érdeklődnek a legfiatalabbak a varrás, hímzés iránt. A keresztszemes hímzéseket könnyen megtanulják, hiszen csak ide-oda keresztbe kell ölteni, és arra figyelni, hogy szem előtt tartsák az öltés irányát.

– A legfiatalabbak a nagymamájukkal érkeznek a varróboltba, és keresik az egész pici terítőket, a könyvjelző formákat, az alátéteket, amelyeket hímezhetnek. Az idős korosztály az előnyomott terítőket, a kalocsai mintákat kedveli, száröltéssel hímeznek. A minta nélküli terítőket kis kockákra leszabják, csipkével szegik – tette hozzá Vidák Margit.

Elmondta, hogy tompahegyű hímzőtűhöz harminc és ötven forintért lehet hozzájutni, a mindenféle színű hímzőfonál háromszáztól ötszáz forintig kapható, a tiszta pamut terítőalap tíz centimétere ötszáz forint. Az előnyomott terítők jellemzően kétezerkétszáz forintba kerülnek. A kis, hímezni való alátétek háromszáztól hatszáz forintot kóstálnak.

A textilek méterára ezerhatszáz és négyezer forint között van, ideértve a vásznakat és a ruházati anyagokat is. A textileket kreatív célra vásárolják, ruhákat készíttetnek, szivacsokat húznak át, de függöny, terítő, párnahuzat, táska is lesz belőlük. Az ezerkilencszáztól kétezerháromszáz forintos makraméfonal a reneszánszát éli, amelyből kézzel készítenek virágtartót, díszeket, kaspót alátétet, táskát, csomózzák, de horgolják is.

A foltvarrás (patchwork) is népszerű, amelyet egykor még a szegénység, a nélkülözés keltett életre, mára hobbi lett belőle. A foltvarrásra jó alkalmat ad a közelgő hideg időszak, amely sokakat kényszerít majd az otthonaikba. A kidobásra szánt ruháinkat, textiljeinket szabadidőnkben újrahasznosíthatjuk. Szekszárdon a foltvarrás alapkészletét is fel lehet lelni.

– Alapvetően a foltvarrásnak az volt a kiindulópontja, hogy a régi ruhadarabokból újakat varázsoltak. Mostanában elsősorban takarókat készítenek a megunt holmikból – mondta Vidák Margit, aki húsz éve foltvarró, bármennyi időt el tud ezzel tölteni, ezért tapasztalatból mondja, hogy aki szereti a foltvarrást, az szán rá időt.

Elmondta, hogy a fiatalok körében nagyon népszerűek még a kétszáz forintos kisebb gyöngykollekciók, amelyekkel a ruháikat díszítik, nyakláncot, karkötőket készítenek – néhány száz forintból csomózzák a zsinórokat. Szívesen válogatnak a rugalmas damilgumik, a bőrcsíkok közt is. Szeretik még a fülbevaló alapanyagokat, és a hajcsathoz az alapdarabokat. Egy saját készítésű hajcsat alapja száznyolcvan forint, ahhoz válogatnak még díszítést, amelyeket ragasztanak, felfűznek.