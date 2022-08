‒ Több nyelven beszél, kiváló a kommunikációs, a kontaktusteremtő képessége, ebből adódóan nincs másokra utalva, egyedül szokott utazni. Most mégis volt útitársa…

‒ Igen, a 18 éves unokám, akit Varga Marcellnek hívnak, elkísért – mondja a 79 éves dr. Balogh Béla, aki már régóta Budapesten él, de a felsőnyéki házát is megtartotta; egy időben a falu polgármestere volt.

‒ Miért pont Alaszkát szemelték ki?

‒ Tavaly elmentem a Transzszibériai Expresszel Vlagyivosztokba, s már akkor megfogalmazódott bennem, hogy szét kéne nézni a Bering-szoros túlsó partján is. Most ez megtörtént, nyolc napot töltöttünk Alaszkában. Széchenyi Zsigmond Alaszkában vadászott, én meg Alaszkában pecáztam.

‒ Miket néztek meg?

‒ Egyrészt a háborítatlan természetet, másrészt az indiánok és az aranymosók életét bemutató látnivalókat. Kristálytiszta folyókat, tavakat, gleccsereket, és áthatolhatatlan őserdőt. Béreltünk egy autót, és körbejártunk. Töltöttünk egy kis időt a Denali-hegynél. Ez Észak-Amerika legmagasabb csúcsa, közel 6200 méter. Aztán jártunk északon: a 32 ezer lakosú Fairbanks az aranymosók egykori és mai központja. Utána visszakanyarodtunk dél felé, sajnos Kanadába nem tudtunk átmenni, a Jack London-könyvekből ismert Klondyke kimaradt, viszont szétnéztünk még Anchorage-ban, ahonnan továbbrepültünk Mexikóba, s ott is időztünk néhány napot.

‒ Ez a Fairbanks már egészen fenn, az Északi-sarkkörnél van? Nagyon fáztak?

‒ A sarkkörtől körülbelül kétszáz kilométerrel délebbre található, ilyenkor jó hosszúak a nappalok, alig bukik le a Nap egy kis időre a horizont alá. A hőmérséklet kellemesebb volt, mint gondoltam. Felszerelkeztem meleg ruhával, termo pulóverrel, dzsekivel, és volt 25 fok, pólóban lehetett járkálni. Az aranyásók alapították a települést. Kezdetben egy sátorváros volt. Az aranymosás ma is megy, van, aki már harminc éve csinálja. A turisták is kipróbálhatják.

‒ Önök meggazdagodtak?

‒ Gombostűfejnyi apróságokat mostunk ki, de a sikerélmény így is megvolt. Olyan ez, mint a lottó. Van ötös is olykor, de a túlnyomó többség egy, két számot talál el, vagy egyet se. Az aranymosók, ha összejött is nekik valami, hamar elverték az érte kapott pénzt. Rendőr nemigen volt ott a régi időkben, viszont volt vagy hatvan kocsma, tele prostituáltakkal, hamiskártyásokkal, zsebmetszőkkel és professzionális rablókkal, ahol a vitákat az ököl és a pisztoly döntötte el.

‒ Mint sokfelé megfordult utazó, mit emelne ki alaszkai kalandjai közül? Mi az, amivel még sehol máshol nem találkozott?

‒ Horgásztam egy különleges folyón, a Chnán, amelynek hőforrásai is vannak. Utaztam taxi vonaton. Én neveztem el így, mert a szerelvényt bárki, bárhol leintheti. Van néhány fix állomása, de mentközben akárhol megáll, ahol valaki a le- vagy felszállási szándékát jelzi. És az őserdő! Jártam már dzsungelben, de ebben, a mesterségesen kialakított turistaösvényeken kívül, egy métert nem lehet haladni. Karvastagságú növényi indák, ágak sűrű szövevénye alkotja az aljnövényzetet.

‒ Hova szeretne még eljutni, mi a következő úti célja?

‒ A világ nagy, szép és csalogató. Mivel jövőre még csak nyolcvanéves leszek, természetesen vannak terveim. A berberekhez megyek majd el, Afrikába, egy marokkói, sivatagi tevegeléssel egybekötött körútra.