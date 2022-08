Egy központi fűtési osztó-gyűjtő egységgel, 6 db hőleadó fűtési előre menő oldali csatlakoztatása biztosított hőszigetelt alapvezetékkel. Vízlágyító berendezés rákötésének is adtak lehetőséget a mosókonyhában. A padlóban való elvezetése úgy került kialakításra, amerre a lakók járnak ott padlófűtés érzetet biztosítson. A házban fatüzelésű kandallóval való fűtés is lehetséges. A házon már nyílászárók cseréje is megtörtént. A házban minden közmű megtalálható: víz, villany, gáz, csatorna. A gázórát kihasználatlanság miatt a tulajdonos elvitette átmenetileg. 8 éve teljes tetőcsere történt. Az udvaron át egy csendes kispatak csordogál, minimális vízfolyás jellemző. Ajánlom akár hétvégi háznak vagy lakóháznak. [...]”

