– Nemrég jött haza Bukarestből, egy nemzetközi Rubik-kocka-kirakó versenyről. De gondolom, nem abból él…

– Szoftverfejlesztő a végzettségem – mondja Kirsch Márk –, és hálózatépítőként dolgozom, de tánctanár is szívesen lennék.

– Hogyhogy?

– Öt éve kezdtem a latin táncot, a salsát, a bachatát, és elég jól nyomom.

– Eredmények?

– Azért csináljuk, hogy jól érezzük magunkat.

– Szekszárdon van ilyen csoport?

– Igen, meg sokfelé, például Baján is.

– Akkor a kockázás csak a hab a tortán? Mikor kezdte?

– Már öreg voltam, 18 évesen kerültem a kockások közé. És komolyabban odafigyelni, mérni az időmet, hatékonyabb technikákat használni, csak 2017-ben, húszévesen kezdtem.

– Angol kifejezéseket használnak a különböző műveletekre. Megpróbálom konyhanyelvre lefordítani, amit még az interjú előtt elmagyarázott. Egy laikus úgy kezd a bűvös kocka kirakásának, hogy megcsinál egy oldalt, ezzel szemben a profi, csak egy keresztet pöccint helyre először, például a fehéret, és azt tekinti alapnak. Utána az alsó és a középső réteget hozza össze színhelyesen, de ekkor még a sarkok nem biztos, hogy rendesen a helyükön vannak. Következik a felső lap színhelyesen, s végül a sarkok. Mindez fél percen belül…

– A harminc másodperc nagyon gyenge eredmény!

– Mennyi a csúcsa?

– Az egyszeri legjobb időm 14,67 másodperc. A kockásoknál azonban nem az számít, hogy egyszer, amikor nagy mázlid volt, mi jött össze. Öt időt mérünk, a legjobbat és a legrosszabbat nem vesszük figyelembe, a maradék hármat pedig átlagoljuk. Ez a hivatalos eredmény. Az óriási szerencse és balszerencse kizárásával.

– Bukarestben hogyan szerepelt?

– Ott 23 másodperc környékén mozogtam, ami a 43. helyre volt elég.

– Hány induló közül?

– Százhúsz.

– Korosztály?

– A legtöbb résztvevő 8 és 14 év közötti.

– Magyarok hányan mentek?

– Magyarországi magyar egyedül én voltam, de székelyek többen is. Közülük került ki a győztes, Bereczki János, aki 7,85-tel nyerte a 3x3-ast. És azon kívül is szinte mindent.

Kirsch Márk a versenykörülményeket, a felszerelést mutatja: kocka, matrac, óra (A szerző fotója)

– Azt jelenti, hogy nemcsak 3x3-as kockákkal versenyeznek?

– Többnyire van 2x2-es, 3x3-as, 4x4-es és 5x5-ös. Itt volt 6x6-os is, meg a mix, ami egy összetett, pentagon alapú szerkezet.

– Itt is vannak nagy márkák, mint a sportszergyártásban?

– Persze, az igazán jó minőségű kockákat nagyon könnyű tekerni.

– A profik mind az öt ujjukat használják?

– Mind a tízet. De vannak egykezes versenyek is; akkor ötöt.

– Mi kell ahhoz, hogy valaki eredményes versenyzővé váljon?

– Főleg gyakorlás. Ha az ember szeret vele foglalkozni, hajlandó rászánni az idejét.

– Akár én is eljuthatnék profi szintre?

– Sok-sok gyakorlással néhány év alatt elérhető a húsz másodperc alatti eredmény.

– Ön mennyit gyakorol?

– A hálózatépítői munka, az otthoni szoftverfejlesztések és a tánc mellett kevés időm jut rá. Körülbelül heti öt óra.

– Hogy zajlik egy ilyen verseny?

– Van egy búraszerű műanyag vagy papírdoboz, ami eltakarja az összekevert kockát. Induláskor leemelik, és 15 másodpercet kapsz, hogy megvizsgáld, majd ismét letakarják. Átgondolhatod az első lépéseket, aztán óra indul, tekersz, a kész kockát ledobod a matracra és leütöd az órát.

– Hol lesz a következő megmérettetés?

– Szlovákiában és Horvátországban is lesz, még ebben a hónapban.

– A székely srác a világcsúcstartó?

– Nem, most egy lengyel a legjobb, Tymon Kolasinski, aki Bukarestbe nem jött el. Ő öt másodpercen belüli eredményeket produkál.

Vallásos nevelésben részesült

Kirsch Márk 1997-ben született Szekszárdon. A 2012-ben elhunyt szekszárd-újvárosi diakónus (házas, ötgyerekes lelkipásztor) Kirsch János fia. Szoftverfejlesztői végzettséget Szegeden szerzett 2019-ben, aztán Pécsen mérnökinformatikai tanulmányokba kezdett, de nem fejezte be. Egy kommunikációs hálózatépítő cégnél dolgozik. Szabad­idejében röplabdázni és táncolni szokott. Szegeden és Pécsen is járt latin táncra. Most a szekszárdi salsások egyik legjobbja. Látogatják egymást a csoportok, közös programokat szervezve: pécsiek, szekszárdiak, bajaiak, kiskunfélegyháziak és szegediek.

Az utóbbi időben Rubik-kocka-kirakó versenyeken is részt vesz, általában 23 másodperc körüli eredményeket ér el a klasszikus, 3x3-as kockával. Természetesen vallásos nevelésben részesült, ám most abban a korban van, amikor nehezen viseli a kötöttségeket. Jár templomba, van kapcsolata Istennel, de felszabadultabb, mint volt. Nem érez kényszert arra, hogy bármit megtegyen, vagy bizonyos dolgokat ne tegyen meg a hite miatt.