„Egy igazi gyöngyszem a Tolnai Dombság festői környezetében Szálka településen. 680 m2 telken fekvő 190 m2 lakótérrel. Ami a tulajdonos remek ízlésének köszönhetően nagy terekkel külön magánszférákkal kialakított otthont teremt jelenlegi és majdani tulajdonosok részére egyaránt. Alsó szinten 60 m2 télikerttel, nagy konyha-ebédlő, nappali és egy háló valamint zuhanyzós fürdőszobával, felső szinten további két hálószoba, dolgozószoba és fürdőszoba lett beépítve igény szerint további terjeszkedési lehetőséggel.

A családi ház hűtéséről az építészeti kivitelezése és a természet gondoskodik (nyáron a fák árnyéka, és a falazat biztosítja). Télen a padlófűtés, és a falfűtés, valamint kandalló, és sparhelt is szolgáltatja a kellemes hőérzete, ami a mai rezsik mellett is benne marad a kedvezményes elszámolásba, még a mérete ellenére is!