Aranykorát éli a befőzés, és nemcsak a hölgyek, de egyre több férfi is szívesen tesz el télire valót. Szilvából, körtéből, őszibarackból, paradicsomból és a legkülönlegesebb zöldségekből készülnek Szegedi Gyuláné, Edit néni konyhájában a befőttek, lekvárok, savanyúságok.

– Természetesen, mint minden évben nyáron, és ilyenkor ősszel is teszek el mindenféle gyümölcsöt és zöldséget mondta Edit néni. – Általában az egyszerűségre törekszem, szinte mindent száraz dunszttal tartósítok, és mindenbe csak egy kis tartósítószer kerül, ami nálam a nátrium-benzoát. A dunsztolás nálam egész egyszerűen abból áll, hogy fogok egy hűtőtáskát, amit újságpapírral kibélelek, és ebbe helyezem bele az elkészített befőtteket, amit végül lefedek.

A bonyhádi nagymama megosztotta velünk az egyik legegyszerűbb receptjét is. A megmosott szilvát kimagozva, félbe vágva üvegbe teszi, amit szódával enged fel, a tetejére tartósítószert tesz és már kész is a befőtt. A szilvás gombócnak valót szokta így tartósítani, és kétéves befőttje is van már a kamrájában.

Edit néni kiemelte, nagyon fontos, hogy a hely, ahová eltesszük az elkészült finomságokat, jól szellőzzön és hűvös legyen.

– A legjobb, ha az embernek van egy egészséges kamrája, ami jól szellőzik, így akár évekig elállhatnak a lekvárok, befőttek. Persze szívesen teszek el savanyúságokat is, amelyeknek a fűszerezése ízlés dolga. Nyolcvanegy év alatt sok mindent kipróbáltam már, én személy szerint el szoktam rakni az uborka, paprika és paradicsom mellett a karfiolt, az előfőzött sárgarépát, de akár a zöldbabot is. Nyugodtan lehet kísérletezni – ajánlotta a bonyhádi nagymama.

Tájegységenként változó, hogy mi kerül a savanyító lébe. Edit néni elmondta, a menye például a szilvát is beteszi a savanyúságok közé, mások pedig akár az éretlen görögdinnyét is megsavanyítják.

Az ősz igazi aduásza a fügelekvár. A mindmegette.hu receptje szerint a hozzávalók fél kilogramm gyümölcshöz: egy deciliter víz, harminc dekagramm cukor, egy teáskanál citromsav, egy mokkáskanál gyömbér. A fügelekvár elkészítéséhez a vízből és a cukorból sűrű szirupot főzünk.

Beletesszük a megtisztított fügét, és sűrűre főzzük. A végén hozzáadjuk a citromsavat és a reszelt gyömbért, majd pár másodpercig tovább főzzük, és azonnal üvegekbe töltjük. Figyeljünk rá, hogy az üvegek nagyon tiszták legyenek.

Pár percet várunk lezárás előtt, hogy a fügelekvár teteje bebőrösödjön. Ekkor lezárjuk, öt percre fejtetőre fordítjuk, majd a kamrapolcra tesszük. A felbontást követően a lekvárt hűtőszekrényben tároljuk.