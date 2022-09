A napsugárzás és az egyéb környezeti hatások igénybe veszik az ember bőrét. Nagyon sokan építik már be napi bőrápolási rutinjukba a fényvédők használatát, azonban a kozmetikusok közül még mindig sokan tapasztalják ennek az ellenkezőjét.

– Nem győzzük hangsúlyozni a vendégeinknek, hogy használjanak kimondottan arcra való fényvédőkrémet egész évben. Ezek már bármilyen drogériában elérhetők igen kedvező áron - hangsúlyozta Varga Virág Violetta kozmetikus mester, majd hozzátette: egyénfüggő, hogy ki milyen terméket használ, de már vannak olyan nappali arcápolókrémek is, amikbe a fényvédelem be van építve. Az UV sugárzásnak a bőrünk egész évben ki van téve, így ősszel és télen is, olyankor is, amikor kicsit borongósabbnak tűnik az időjárás. Az UV sugárzás a bőröregedést segíti elő, vagyis a pigmentfoltok, a ráncok és a megereszkedett bőr megjelenését.

– Ősszel a bőr sokkal fakóbbá válik, a ráncok elmélyülnek és jobban kiütköznek a bőrproblémák is, viszont jó hír, hogy ebben a hűvös, kevésbé napos időszakban teljesen megújíthatjuk a bőrünket egy hámlasztókúrával. Ennek a lényege, hogy az elhalt hámsejteket eltávolítjuk a bőrfelszínéről, ezzel egy teljesen új bőrképet kialakítva. Akinek nem annyira igénybevett a bőre, elég lehet egy kíméletes hámlasztóval kezdeni – bár én először mindenkinek azt tanácsolom, hogy ezekkel kezdjen –, erre kiváló lehet akár egy gyengébb tejsavas szérum is. Később, ha már hozzászokott a bőrünk, kicsit erősebb szérumokat és pakolásokat is használhatunk, mint például gyümölcs savas hámlasztókat. Ezek a hámlasztók sejtszinten képesek hatni, így járulnak hozzá a regenerálódáshoz – emelte ki a szakember.

Fontos a hidratálás

A fényvédelem és hámlasztás mellett ebben az időszakban is nagy figyelmet kell fordítanunk a hidratálásra is. A hámlasztás hatására a hatóanyagok képesek jobban felszívódni.

– Ilyenkor a hideg idő, illetve zárt helyen a fűtés a bőrünket fokozottan igénybe veszi, ezért jobban igényli a hidratálást. Nappali szérumaink helyett használjunk könnyedebb, lágyabb hidratálókat, estére pedig mehetnek a kicsit testesebb, zsírosabb krémek. Ilyenkor sem szabad túlzsírozni a bőrt, mindenki a saját bőrtípusának megfelelőt válassza ki. Ebben is jobb, ha kikérik kozmetikus tanácsát.