Nem tudjuk, meddig főhetett a marketingesek feje az MG-nél, amikor megtudták, hogy az egykori sportos brit legenda egy szolídabb, családiasabb formában ölt testet, hiszen nagyjából teljesen át kellett pozícionálniuk a márkáról alkotott korábbi képet. Szerencséjükre a mérnökök ebben nagy segítségükre voltak, az új MG – közte a hazánkban, illetve a pécsi és kaposvári Schneider autóházban is elsőként forgalmazott ZS – kiválóra sikeredett. Ár-érték arányát tekintve előrevetíthető, hogy hamar nagy népszerűségre tesz szert az autósok között.

A megújult MG ZS ugyanis egy teljesen felszerelt, stílusos és kényelmes, családbarát SUV, ideális választás igényes családok számára, akiknek a minőség mellett az árcédula is fontos. Miközben azért sem a stílus, sem a praktikum terén nem szeretnének kompromisszumokat kötni.

Az MG ZS a városi közlekedésben is nagy barátunk lehet: két hatékony benzinmotor közül választhatunk, amelyek a legmodernebb technológiával készültek. Praktikus és szabad autózás – lehetne a jelszava.

Járjuk először kívülről körül! A forma divatos szabadidő-autót idéz. Nem állítanánk, hogy elsőre minden mással összetéveszthetetlen, fogalmazzunk úgy, jól illeszkedik a mai európai ízlésvilág formálta trendbe. Csinos, ívelt vonalai biztosan nagyon sokaknak elsőre bejönnek majd.

Érdekes, hogy ha előbb végigmustráljuk, csak aztán nézzük a számokat, nagyobbnak hisszük a valóságosnál: tengelytávja 2,58, hossza 4,32, szélessége 1,8, magassága 1,6 méter – ugyancsak népszerű vetélytársainál tehát többnyire kicsit nagyobb.

Bent éppen ennek megfelelő a helykínálat, elöl nagyon kényelmesen elférni, a már-már sportülésekre hajazó műbőr fotelekben. Villany ugyan nincs, de beállításuk így is könnyű. Hátul is jó az ülések párnázottság, átlagos termetű felnőttek ugyancsak bőven elférnek rajtuk. A csomagtér jó mély, 448 literes, amely azonban a 60/40 arányban osztott hátsó üléseknek köszönhetően 1375 literesre bővíthető.

Az anyaghasználat és az összeszerelés ugyancsak a kategória fősodrában jár, többnyire puha borítású felületekkel. Jól átgondolt ergonómiával, digitális műszerekkel, 10,1 collos érintőképernyővel a közepén. Ugyancsak pozitívum, hogy a ma divatos – és szakértők által balesetveszélyessége miatt sokat kritizált – tisztán érintőképernyőkhöz képest itt még rendes, fizikai gombokat kapcsolhatunk, forgathatunk.

A motorháztető alá pillantva is a kategória megszokott skálájából találhatjuk valamelyik erőforrást. Az alapból háromhengeres, egyliteres turbós benzines mellett másfél literes, négyhengeres szívó benzines, és egy kizárólag elektromos változat szerepel a palettán. A legkisebb is kulturáltan jár, nincsenek zavaró rezonanciák, nincs tolakodó, erőlködő hang, a hétköznapi forgalommal kényelmesen boldogul kényelmesen – igaz, ez az MG nem az a sportos MG, amelyről a bevezetőben megemlékeztünk. A gyári fogyasztási adat is átlagnak megfelelő, 7,2 liter.

Az MG ZS jól vezethető, a futómű lágy hangolású, az úthibák nem kopognak vissza minduntalan. Pontos, áttételezésű kormánymű segít az akár egyujjas parkolásban, a sztrádán persze feszesebbre hangolhatjuk.

A biztonsági felszerelések palettája minden fontos „hárombetűst” felvonultat, míg a hat légzsákon kívül magasabb felszereltséggel már vészfékasszisztens, aktív borulásgátló, holttérfigyelő, full LED fényszórók és parkolóradar is óvja a bent ülők biztonságát. A kényelmi extrákat ugyancsak felszereltségi szinttől függő csomagokban választhatjuk, a Luxury már valóban nem csak nevében az. E csomaghoz az előzőeken túl már 360 fokban látó kamera, panorámatető is tartozik.

És az egyik legfontosabb, legkellemesebben csengő adat: ehhez a csúcsfelszereltséghez is mindössze 8,09 milliós árcédulát csatoltak, de az alapváltozat már 6,69 milliótól elérhető. Ráadásként 7 éves és/vagy 150 ezer kilométeres garanciával. Összefoglalva, az új MG ZS a mai piaci, egyben árkínálatra tekintettel könnyedén kategóriája új sztárja lehet!

Egy barátkozást egészen biztosan megér: a Schneider Autóházban Pécsett és Kaposváron is várja – hamarosan további típusváltozatokban is –, hogy a közeljövőben azok is személyesen is meggyőződjenek képességeiről, akiknek a múlt heti, a vártnál is nagyobb népszerűségnek örvendő nyílt napokon erre nem volt lehetőségük.

Pécs, Buzsáki Imre u. 1-3.

+36-72/539-037

[email protected]

mg.schneiderautohaz.hu