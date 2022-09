Sok gyermeknek lett volna szüksége fogászati kezelésre az elmúlt két évben, azonban az iskolai szűrések egy része elmaradt a pandémia miatt.

– Normál esetben évente két alkalommal szűrjük a gyerekeket, ami sajnos a járvány megjelenése óta körülbelül a felére csökkent – tájékoztatta lapunkat dr. Vörös Krisztina fogorvos, majd hozzátette: szakaszosan volt csak lehetőségük a szűrések elvégzésére. A szakember elmondta, az idei tanévben az egyik legnagyobb probléma, hogy egyelőre sok a hiányzó gyerek.

– A mai napon gimnazista osztályok jártak a rendelőben és sokan nem jöttek el a szűrésre, főleg betegség miatt. A diákok közül sokaknál fordul elő valamilyen fogazati rendellenesség, ami miatt fogszabályzás lenne javasolt. Persze nemcsak a fogszabályzás miatt lenne fontos a szűrés, hiszen a kezeletlen lyukas fogak is komoly problémát okozhatnak a későbbiek során.

Nagy segítséget jelent a családoknak az ingyenes fogászati kezelés, amit a fogorvos is alátámasztott, a legtöbb diák él ezzel a lehetőséggel.

– A szekszárdi gyerekek többsége már óvodás kora óta jár szűrésekre, így mi azt figyeltük meg, hogy inkább a vidékről középiskolába kerülő tanulókat kell valamilyen problémával kezelni. Ma igen jó osztályok érkeztek a rendelőnkbe, az első tíz gimnazista fogazata például teljesen ép volt, de ez nagyon ritka.

A fogorvos kiemelte, vannak olyan fogazati rendellenességek, amelyeket kifejezetten fiatalkorban – még a csontfejlődés befejeződése előtt – kell kezelni. Ilyen például a bulldog harapás (fordított harapás). Fiatalkorban nagyon szépen korrigálható például, ha a két állcsont egymáshoz képest nem megfelelő helyzetben van, de ha későn ismerik fel, felnőttkorban már csak műtét útján hozható helyre.

Akár hajhullást is okozhat

A kezeletlen lyukas fogak komoly problémát tudnak okozni. Amellett, hogy esztétikailag sem nyújtanak szép látványt a fekete pöttyök a fogakon, kellemetlen leheletet is előidézhet a fogszuvasodás.

– A fogszuvasodás lehet olyan mértékű, ami már a fogbelet is megtámadja, ez pedig gyulladáshoz vezet, ami jelentős fájdalommal jár. Ilyen esetekben komolyabb beavatkozásra, mint például gyökérkezelésre is sor kerülhet, ami egyrészt elég kellemetlen, másrészt hosszas procedúra – emelte ki a szakember. A folyamatos gyulladás hatására a fogbél elhalhat, így gyulladt góc is kialakulhat, ami az egész szervezetre kihat.

– Nem is gondolná az ember, hogy mennyi problémát okozhat egy ártatlan lyukas fog. Ami talán sokak számára megdöbbentő, hogy akár hajhullást tud eredményezni, de ennél vannak sokkal súlyosabb tünetek is. Persze a hangsúly itt is a megelőzésen van, a helyes szájhigiéniára való nevelést nem lehet elég korán kezdeni.