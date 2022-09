A divatban Szekszárd az élen jár, a város lakói nem hogy nincsenek lemaradva az országos trendirányzatoktól, hanem szívesen követik azokat, tudta meg lapunk Hegedűs Sándorné ruhajavító-üzlet tulajdonostól, aki egy egészen különleges területről lát rá a divatra.

Mindenféle ruhával és kéréssel találkozik a munkája során. Az idei nyár óta egyre több farmert, leginkább trapéz fazonút visznek hozzá. Az új és a régi farmereket is magukra szabatják, és sokan továbbra is amiatt panaszkodnak, hogy egyszerűen nem létezik már a jól ismert, biztos konfekcióméret. Az internetes vásárlásaik során is rendre azzal találkoznak, hogy hiába választanak saját méretükben, vagy túl hosszú a nadrág hossza, vagy egyáltalán nem stimmel a méret és akár ugyanazon, csak más színű ruhadaraboknál is lehetnek eltérések.

Mivel azonban törekszenek a divatos megjelenésre, ezért folyamatosan újítják a ruhatárukat, és odafigyelnek arra is, hogy milyen színeket hordanak.

– Az őszi divatszínek a megyeszékhelyen a sötétkék, a világos és sötétszürke és még mindig a zöld, amely a nyár divatszíne volt. A felsőknél mindenféle anyagot kedvelnek, a vászontól a selyemig. Már elkezdték hozni javíttatni a télikabátokat, amelyeknél a fekete, a mustársárga és a szürke a divat.

A fiataloktól az idősebb korosztályig mindenki megfordul itt. Leginkább a fiatalok követik nagyon a divatot, a középkorosztályra pedig az jellemző, hogy ragaszkodnak a régebbi, kényelmes, divatos ruháikhoz. Mindenkire elmondható, hogy mindig adnak egy esélyt a ruhadarabjaiknak, hogy azok modernebbek, trendibbek legyenek, tette hozzá Hegedűs Sándorné.

Elmondta, hogy a szekszárdiak nem sajnálják a pénzt a ruháikra, szeretnek vásárolni, és megőrizni a kiválasztott darabokat. – Előfordult olyan is, hogy egy nyugdíjas hölgy megtalálta régi, több évtizedes, gyönyörű pöttyös, rakott, fehérgalléros ruháját. Kicsit magára szabatta és újra élte a fiatalkorát. Sokan őrzik meg évtizedekig a régi ruháika, évente átnézik ezeket, és próbálgatják, esetleg újra divatosak-e. Sokan ragaszkodnak minden egyes darabhoz, és amelyiket tudják, megmentik.

Az öltözködési stílus Szekszárdon igen változatos, természetesen függ attól, hogy ki hol dolgozik. ki irodában, annak a legtöbb ruhája elegáns, divatos, és van, aki a lazább sportosabb stílust követi. A férfiaknál a farmer mellett divat még a sötétkék és a szürke öltöny, a nők körében pedig a hosszú, bő szárú, laza overál.