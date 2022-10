Az új útvonalon öt interaktív táblán keresztül ismerkedhetnek meg az érdeklődők az emlősökkel, madarakkal, a cseresznyésben élő hüllőkkel, rovarokkal és az itt fellelhető növényekkel, gombákkal – adta hírül a TelePaks. A táblák eredetileg az Ürgemezőn álltak közel tíz éven keresztül, ahonnét pályázati támogatás segítségével történt teljes felújítást követően kerültek a jelenlegi helyükre, az erdei iskola területére.

A modern, mai igényeknek megfelelő táblák olyan QR-kódot tartalmaznak, aminek a segítségével az adott állat hangját is meg lehet hallgatni. Ehhez okostelefonra és mobilnetre van szükség. A Harkály tanösvény tábláit roll up formában is elkészítették, amelyeket például iskolai foglakozásokon tud használni az egyesület – összegzett Sáfrány Szilvia, az egyesület vezetőségének tagja.

A tanösvény létrehozására a Paks város természeti értékeit népszerűsítő tanösvények létrehozása című TOP-os pályázatban nyert ötmillió forintos forrást az egyesület. Ennek részleteiről a paksitanosvenyek.hu oldalon olvashatnak az érdeklődők, ahogy a következő, Dunakömlődön megvalósítandó projektről is. A pályázat részeként ugyanis az Ökocsiga Közhasznú Egyesület hamarosan Dunakömlődön egy másik, Tavaszi Hérics névre hallgató tanösvényt alakít ki, amely az épített és a természeti értékekre fókuszál.