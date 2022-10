A kínálat a minőségi magyaros ételeket foglalja magába, így többek között frissen sülteket, rántott zöldségféléket, ragus, pörköltes, halból készült ételeket, vadas ételeket, többféle köretet, leveseket, salátákat, savanyúságokat, desszerteket. A svédasztalos ár 3950 forint a felnőtteknek, személyenként, 3 éves korig ingyenes, míg 3 és 10 év között pedig 2000 forint. Mivel az érdeklődés nagy, nem árt előre asztalt foglalni.

A reggeli órákban kávé különlegességekkel, akciókkal várják az érdeklődőket: délelőtt fél 9-ig minden kávéhoz jár egy ajándék kávé is. Ebédidőben pedig a tálcás önkiszolgálást választhatják a vendégek. Mindenki maga dönti el, miből, mennyit szeretne enni. A megszokott nagy adagok mellett kis és közepes adagok is kérhetők. Az ár is ehhez igazodik.

Az Amaryllis étterem továbbra is le tud bonyolítani osztálytalálkozókat, ballagásokat, céges rendezvényeket, egyéb társas összejöveteleket. Ezen rendezvényekhez svédasztalos étkeztetés is választható.

Seregi Ferenc elmondta, a vendégtér kibővült, a környezet kellemes, és arról is gondoskodnak, hogy a vendégek ételszag nélkül élvezhessék az itt töltött időt.