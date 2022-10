Az új színpadi showban újra találkozhatnak Lizával, akinek a szerepében a végtelenül bájos, csodás hangú Szilágyi Panni mutatkozik be. Az előadás során új barátságok köttetnek, páratlan kalandokban lehet részük, és a gyerekek segítségével a titkos mézrabló kilétére is fény derül. Az egyfelvonásos színpadi showban a már korábban megismert legnagyobb slágerek mellett felcsendülnek a III. évad legújabb dalai is, amitől a jókedv garantált! Az előadás kétéves kortól ajánlott. A műsoridő 70 perc, szünet nélkül.