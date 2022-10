Italokba keverik, desszerteket és ételkülönlegességeket készítenek belőle, arról nem is beszélve, hogy egyre elterjedtebb a kozmetikumok világában és tökéletes dekoráció. Megyénkben is egyre ismertebb a Halloween tök, településeinken sok helyen dekorálnak vele, faragják ki az ünnepre, de több tökös rendezvényt is szerveztek az utóbbi héten: Pakson a Tök jó nap, Tevelen pedig a Töktanya aratott hatalmas sikert.

A paksi Kertbarát Egyesület idén ünnepli huszonöt éves jubileumát. Ilyenkor ősszel szervezik október első hétvégéjén a Tök jó napot, amiről már korábban is írtunk.

– A kezdeti időszakban tizenöt évvel ezelőtt, Tök jó nap címmel indult a rendezvény. Ilyenkor a tagjaink elkészítették a tök kompozíciókat a polgármesteri hivatal előtt délelőtt és délután sült tökkel, zsíros kenyérrel, teával és műsorral vártuk a nézőket. Az elkészült dekorációkat pedig már aznap este szét is osztottuk - emlékezett vissza Nyiratiné Nász Rózsa, az egyesület elnöke.

Nyiratiné Nász Rózsa hangsúlyozta, a járványos időszak előtt rengeteg érdeklődőt vonzott a rendezvény, ezért két helyszínen ez idő alatt is kiállították a tök dekorációkat.