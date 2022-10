Mindig érdemes a szezonális gyümölcsöket és zöldségeket előnyben részesíteni, ezek ugyanis pontosan azokat az ásványi anyagokat és nyomelemeket tartalmazzák, amelyekre éppen szükségünk van - kezdte Antal Emese dietetikus az Almárium adásában. A szakértő hozzátette, az őszi termések magasabb százalékban tartalmaznak karotinoidokat, amelyek hozzájárulnak a normális sejtosztódáshoz, és szükségesek az immunrendszer megfelelő működéséhez is.

„A sütőtök egy ízletes és tápanyagban gazdag zöldség, amelyet érdemes ősszel gyakrabban fogyasztani. Egyfelől jót tesz a szemnek, javítja a látásunkat és magas a rosttartalma, ami jót tesz az emésztésünknek és az immunrendszerünknek is” – mondta az Almáriumban a táplálkozási szakértő, aki hozzátette, a szezon két másik slágerételének, a céklának és a gesztenyének rendszeres fogyasztása szintén jótékony hatást gyakorol a szervezetre.

A dietetikus kiemelte, számos kutatás bizonyítja, hogy az elfogyasztott étel hasznosulásához az ízélményen túl hozzájárul az is, milyen formában tálaljuk fel. Először mindig a szemünkkel eszünk, ezért lehetőség szerint ügyeljünk arra, hogy amikor tálalunk egy ételt, az ne csak jó illatú és ínycsiklandó legyen, hanem látványában étvágygerjesztő is. A teljes beszélgetés újranézhető az Almárium Médiaklikk-oldalán, ahol további táplálkozási tippeket is megoszt a szakértő.

