Mármarosi Melinda, a Tolna megyei társkereső iroda vezetője, párkapcsolati szakértő lapunknak elmondta, hogy kis réteget érint csak a nagyon jól kinéző, reprezentatív, feltűnő külsejű társ utáni vágyakozás. Valójában csak észreveszik őket, de a címlap külsejű férfiakról, nőkről úgy gondolkodnak, hogy csak a külsőségeiknek élnek, és lehetetlen velük érzelmi kapcsolatokat kialakítani.

– Kicsit ez ahhoz hasonló, amikor az instavilág szereplői egy-egy sztár fotói láttán úgy érzik, hogy belecsöppentek a sztár életébe, amivel az ő életük is jobbá, szebbé válik. Kicsit ők maguk is sztárok lesznek, utánozni kezdik a külsejét, a gondolatait, sőt még az érzéseit is. Ha kócos is az illető haja vagy suhogós melegítőben jelenik meg, akkor is a sztárt látják bennük. Vágynak arra, hogy megismerkedjenek velük, de valójában nem hiszik el, hogy közéjük tartoznak, igazából nem is tudnak velük mit kezdeni – tette hozzá Mármarosi Melinda.

Elmondta, hogy a jelenlegi gazdasági válság miatt a társkereső irodákban már várják az újabb párkeresési hullámot. Mostanra felkészültek arra is, hogy hamarosan „dübörögnek" majd az erre specializálódott internetes oldalak is. Hogy miért számítanak erre? Azért, mert eljutottunk oda, hogy mára már gondot okoz egy lakást befűteni, a villany felkapcsolását is többször meggondoljuk, többet fizetünk a bevásárlásoknál, így mindezekkel együtt, egyre több konfliktussal, szorongással néznek szembe az emberek.

Ez sokszor vezet oda, hogy elégedetlenek lesznek a párjukkal, házastársukkal, és külső, szeretői kapcsolatokban keresik a pillanatnyi boldogságot, lehet, hogy elválnak, új pár után néznek. – Még fel sem eszméltünk a pandémia okozta sokkból, már itt volt az ukrán-orosz háború, és az azt követő válság – mondta az irodavezető. – Társkeresésnél több opció is megfigyelhető, de irodánk lényében a komoly érzelmi alapokon működő párkapcsolatok kialakításában nyújt segítséget. A külsőség és az anyagiak sok ember számára meghatározó jelentőségűek.

Ezért vannak szélsőséges párválasztási igények, mint például, hogy a tehetősebb nők hasonló egzisztenciájú férfit keresnek, és jó esetekben fontosnak tartják az érzelmek kölcsönös megélését is. A szegényebb körülmények között élő nők egy része gazdagabb férfiakra vágynak, akik anyagilag is támogatják őket. A gazdagabb férfiak nagy része előtérbe helyezi a külsőségeket, és leginkább szexuális alapokra helyezik a kapcsolatot. A szegényebb férfiak egy része pedig jól szituált nőket keres, akihez odaköltözhet, akinek a segítségével bizonyos áhított társadalmi státuszt is elérhetnek.

– A férfiak többségéről természetesen elmondható, hogy vizuális típusok, és még a hosszútávú kapcsolatoknál is elsődleges a számukra, hogy mennyire csinos a választott nő. A nők többsége ennél egy picivel tovább lát, jobban elfogadják a szeretett férfi külsejét, vagy akár a problémáit is, segítő partnerként működnek közre. A társkereső irodákra, így a Tolna megyeire is jellemző, hogy a regisztrálók komoly párkapcsolatban gondolkodnak, amiben jól érezhetik magukat, és családot alapíthatnak. Készek az elkötelezettségre és a felelősségvállalásra – mondta Mármarosi Melinda.