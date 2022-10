Éveken keresztül kacskaringózhattunk egy nagyot az eddig ott véget érő M6-os és folytatódó M60-as autópályák mohácsi csomópontjánál. Sokak számára főként a fővárosból Pécs felé tartó ív nyomvonala volt érthetetlen, hiszen egy hatalmas ívű balos-jobbos dupla kanyarral fordulhattunk csak rá az M60-asra. Miközben az autóból kinézve jól látszott az a sokkal rövidebb és kisebb ívű előkészítés is, amelynek a használatba vételére mostanáig kellett várni.

Már át is gurulhatunk rajta, de a MAK Mecsek Autópálya koncessziós Zrt. sajtóosztálya hivatalosan is megerősítette, a napokban elkészült a leágazó. Ezzel véget ért egyben a csaknem egy hónapja tartó korlátozás is, amelynek keretében még a csomópont előtt leterelték a közlekedőket a Pécset Moháccsal összekötő 57-es útra, ahonnan a bólyi leágazónál lehetett csak visszatérni a négysávosra.

És ezzel megszűnt a már említett kerengő is a csomópontban Pécs felé – ugyanakkor a másik irányba, azaz a megyeszékhelyről Budapest felé tartók továbbra is a régi íven autózhatnak át a lassan elkészülő M6-os felett.

Ezzel együtt a napokban is folynak még kisebb forgalomkorlátozással járó munkálatok a térségben az autópályán (jelenleg Pest felé, a 164,4–161,2 kilométerek között). Ezek közé tartozott az ugyancsak most befejeződött felületi bevonatrendszer készítése is. Ennek során a már minden autós által megtapasztalt és nem éppen közkedvelt módszerrel a technológia utolsó fázisában finomra tört, apró kőzúzalékkal borítják az aszfaltot. Amelyben aztán, mi, autósok is a kivitelező munka aktív részesei lehetünk: a munkagépek által még be nem döngölt maradék kavicsot ugyanis saját autónk kerekeivel dolgozhatjuk a felületbe.