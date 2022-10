– Huszonnégy darab lángost adományoztam pénteken a Szekszárdi Gamer Egyesület nevében az otthon lakóinak – tájékoztatta lapunkat Tóth Imre János, az egyesület elnöke. – Tavaly is volt már több hasonló akciónk, így ide az otthonba, a kórházba és a mentőállomásra is vittünk már meleg ételt. Idén is tervezünk még hasonló adományozást, több egyesülettel összefogva. Az Alisca Taekwondo, a SpearHead Airsoft és a Szent József Iskolaközpont is jelezte, hogy csatlakozna hozzánk.

Az egyesület elnöke elmondta főleg rászorulóknak, gyerekeknek és olyan munkát végző embereknek gyűjtenének, akik sokat tesznek a közjóért, mint a mentősök és a tűzoltók.