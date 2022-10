Egy hónapja adtunk hírt arról, hogy megszökött szekszárdi gazdájától, Somogyi Mihálytól egy kenguru. Most egy másik kengurutartó, Heimann Csaba keresett meg bennünket hasonló hírrel, ugyancsak a megyeszékhelyről. Kukucska is meglépett, erszényestől. Szétnéz egy kicsit ebben a járvány és háború sújtotta, szép világban. A gazdája a fészbukon is körözi, kéri, hogy jelezze, aki látja. Nem esett messze az alma fájától: a most kereket oldott kenguru fiú a másik kalandor leszármazottja. S neki már nem is az első szökése ez. Tehát a remény megvan, hogy ahogy pár évvel korábban, most is előkerül.

A Benett-kenguru egyébként nem veszélyes, kedves kis állat. A tartása nem engedélyköteles, az élelmezése nem költséges, elvan mindenféle füvön, cserjén, zöldségen, gyümölcsön, magokon. Az időjárási viszontagságokat jól tűri. Nem fog megfázni akkor sem, ha hűvösödik a levegő. Lehet, hogy csak tágasabb térre vágyott – génjeiben hordozva az ausztráliai felmenőitől örökölt szabadságszeretet – azért falcolt le. De hazavárják a Decsi-hegyre.