Az még mindig egymást heccelő két öreg kópé, John (Jack Lemmon) és Max (Walter Matthau) újabb kalandokba keverednek, amikor a városba érkezik a csodálatos Maria (Sophia Loren), hogy éttermet nyisson. A két "öreg harcos" mindent megtesz, hogy megkeserítsék egymás életét, és persze a még csak hallomásból ismert tulajdonosnőét is. Ám Max szívét első látásra megdobogtatja a gyönyörű Maria asszony. Ráadásul a "papus" dumái sem lesznek laposabbak, sőt, ő is szerelembe esik, és közben John és Max gyermekeinek esküvőjét is az egymás orra alá folyton borsot törő öregek szervezik.

Még zöldebb a szomszéd nője, vasárnap, 15.40, RTL Klub